Алексей Шевченко: Минское «Динамо» – один из самых странных клубов КХЛ 1 22.05.2018, 14:35

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Алексей Шевченко

Российский журналист оценил трансферную активность минского «Динамо».

«Минское «Динамо» – один из самых странных клубов КХЛ. Там все время меняется идеология, причем, иногда прямо во время сезона. Что будет с командой теперь вообще непонятно.

Клуб неожиданно вернул в состав братьев Костицыных. Видимо, для того, чтобы они помогли сборной выбраться из низшего дивизиона в первый же год. Других вариантов нет, так как у обоих лучшие годы не просто позади, а о них уже никто и не вспоминает. У Сергея семь шайб в прошлом сезоне за «Торпедо». Андрей просто ужасно сыграл за «Куньлунь». На него реально было жалко смотреть, хоть он и провел всего 22 матча. Они точно ничем не помогут белорусскому клубу в КХЛ, но, видимо, команда окончательно плюнет на турнир ради сборной.

Это и по составу видно. Конец мая, а если бы матчи начинались завтра, то команда бы играла в три защитника и в восемь нападающих. Но, самое интересное, что при этом они в конце прошлого сезона отказались от Дмитрия Коробова. Теперь, видимо, вернут и его», – цитирует Шевченко «Спорт-Экспресс».