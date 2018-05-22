закрыть
22 мая 2018, вторник, 15:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Алексей Шевченко: Минское «Динамо» – один из самых странных клубов КХЛ

1
  • 22.05.2018, 14:35
  • 1,076
Алексей Шевченко

Российский журналист оценил трансферную активность минского «Динамо».

«Минское «Динамо» – один из самых странных клубов КХЛ. Там все время меняется идеология, причем, иногда прямо во время сезона. Что будет с командой теперь вообще непонятно.

Клуб неожиданно вернул в состав братьев Костицыных. Видимо, для того, чтобы они помогли сборной выбраться из низшего дивизиона в первый же год. Других вариантов нет, так как у обоих лучшие годы не просто позади, а о них уже никто и не вспоминает. У Сергея семь шайб в прошлом сезоне за «Торпедо». Андрей просто ужасно сыграл за «Куньлунь». На него реально было жалко смотреть, хоть он и провел всего 22 матча. Они точно ничем не помогут белорусскому клубу в КХЛ, но, видимо, команда окончательно плюнет на турнир ради сборной.

Это и по составу видно. Конец мая, а если бы матчи начинались завтра, то команда бы играла в три защитника и в восемь нападающих. Но, самое интересное, что при этом они в конце прошлого сезона отказались от Дмитрия Коробова. Теперь, видимо, вернут и его», – цитирует Шевченко «Спорт-Экспресс».


популярное за неделю

Мнение

Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами
Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами Артём Черняк
Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип