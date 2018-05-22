Кудрин возглавил Счетную палату РФ 1 22.05.2018, 14:34

Алексей Кудрин

За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов Госдумы.

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин назначен главой Счетной палаты. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов Госдумы, сообщает «Новая газета».

Председатель Счетной палаты назначается на шесть лет. Кандидатура Кудрина на этот пост была выдвинута «Единой Россией», затем это предложение поддержал президент России Владимир Путин.

Сам Кудрин назвал четыре цели своей работы в Счетной палате: борьба с коррупцией, четкая увязка стратегических целей развития России с бюджетом, совершенствование методов контроля и полная и безусловная открытость аудита.

Напомним, глава Счетной палаты Татьяна Голикова ушла в отставку в середине мая после предложения перейти на работу в правительство. На прошлой неделе она заняла пост вице-премьера по социальной политике.

Алексей Кудрин с 2000 по 2011 годы возглавлял министерство финансов России, однако в 2011 году из-за разногласий с президентом Дмитрием Медведевым ушел в отставку. Позже Кудрин заявлял, что поддерживает митингующих на Болотной площади и лично участвовал в митингах оппозиции.

В 2012 году Кудрин создал и возглавил общественную организацию «Комитет гражданских инициатив» — сообщество экспертов, объединившихся вокруг идеи модернизации страны и укрепления демократических институтов. В 2016 году был назначен председателем совета Центра стратегических разработок — некоммерческой организации, которая готовит проекты социально-экономического развития для правительства.