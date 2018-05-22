Предприниматели возмущены принудительной подпиской 4 22.05.2018, 15:04

2,059

Гродненские ИП вступили в противостояние с налоговой.

Все знают, что подписка на печатные издания - дело «добровольное». Но работники налоговой инспекции из Гродно явно об этом не слышали. Ведь на рынке "Южный" ими осуществлен рейд по подписной кампании на журнал "Консультант предпринимателя", передает «Радыё Рацыя».

Среди предпринимателей есть те, которые почувствовали неправомерное давление во время подписки. Как рассказал председатель Совета предпринимателей рынка "Южный" Андрей Шестеряков:

- Цена глянцевого журнала 16 рублей 41 копейка. Теперь это существенные деньги. Если предприниматель в данной ситуации, не имея средств, отказывается, то инспектор давит на предпринимателя. Переписывается номер торгового места, и предпринимателя предупреждают, что он кандидат №1 на внеплановую проверку. Как это понять? Почему до сих пор существует эта практика?