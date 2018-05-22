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Как Ариана Фейгина рассказала всей Америке о белорусской кухне

  • 22.05.2018, 15:10

13-летняя уроженка Беларуси участвовала в популярном американском кулинарном шоу.

Эта девочка из штата Миннесота, родившаяся в белорусской семье, едва не выиграла популярный в США телеконкурс MasterChef Junior, в котором дети соревнуются в кулинарном искусстве, пишет belmir.by.

Ариана Фейгина, которой сейчас 13 лет, участвовала в шестом сезоне данного реалити-шоу, которое транслирует известный канал Fox, и представляла в нем традиции именно белорусской кухни.

Сезон снимался еще год назад, но вышел на экраны только сейчас, и последний эпизод был показан на днях. Все предыдущее время юные участники, которым от 8 до 13 лет, по условиям контракта хранили молчание.

Съемкам предшествовал тщательный отбор. Ведь заявки на него подали около 10 тысяч детей из разных уголков страны. После отсева остались лишь 40 – половина мальчики, половина девочки.

Они и боролись за звание лучшего юного шеф-повара США, готовя в режиме цейтнота разнообразные блюда, вкус и вид которых оценивали трое ведущих – рестораторы Гордон Рэмзи, Джо Бастианич и Кристина Тоси.

Победитель конкурса получил не только всеамериканскую славу, но и внушительную для ребенка сумму призовых – 100 тысяч долларов.

Ариана была одним из неизменных фаворитов шестого сезона этого реалити-шоу. Ее признали лучшей уже в первом испытании – приготовлении стейка «филе миньон».

– Люблю делать стейки, – рассказала девочка. – Я из белорусской семьи, и мы едим их с картошкой постоянно.

По ходу конкурса юная кулинар постоянно подчеркивала свое происхождение. Например, в одном из испытаний надо было приготовить блюдо, отражающее семейную историю.

Фейгина сделала свиную отбивную, фаршированную яблоками, с картофельным пюре и грибами в собственном соку. И еще раз объяснила ведущим:

– Мясо и картофель – это то, что в основном едят в Беларуси.

Самым же звездным часом Арианы стало испытание, во время которого дети, разделившись на две команды, готовили в полевых условиях блюда для гостей реальной свадьбы.

Девочка с белорусскими корнями стала капитаном одной из команд, и благодаря ее четкому руководству ребятам досталась победа, что отметили и ведущие.

К десятому эпизоду участников конкурса осталось лишь 12, причем позиции Фейгиной, казалось, были незыблемы. Но именно здесь она допустила оплошность, которая стоила дальнейшего участия в конкурсе.

Оболочка приготовленного девочкой равиоли с желтком оказалась слишком твердой и не понравилась Джо Бастианичу.

В результате Ариана не смогла войти в число 9 оставшихся юных кулинаров. В конце же концов победу в данном сезоне телешоу одержала 9-летняя Бени Квякала из Чикаго.

Ариана Фейгина живет в городе Эксельсиор недалеко от Миннеаполиса с мамой, папой, двумя братьями и сестрой и учится в седьмом классе. Ее родители – Ленни и Юлия – в свое время приехали в Америку из Минска.

Еще в 5 лет девочка увлеклась выпечкой. И отец с матерью не слишком были в восторге, так как не очень-то хотели, чтобы она орудовала огромным ножом, а уж тем более подходила к духовой печи.

Однако постепенно папа и мама смирились. «Нужно доверять детям, – говорит Ленни. – И позволять им совершать ошибки, отойдя в сторонку».

И теперь Ариана в свои 13 лет – готовый кулинарный профессионал. В семье исключительно она готовит пищу, и даже когда куда-то уезжает, оставляет блюда впрок.

До того как попасть на телеконкурс MasterChef Junior, девочка уже поработала помощницей в одном из ресторанов, чей владелец живет по соседству, и подружилась с еще парой именитых шеф-поваров Гэвином Кейсеном и Эндрю Циммерном.

Кстати, на реалити-шоу Фейгина прошла лишь с третьей попытки, и это был последний шанс из-за увеличивающегося возраста. Причем каждый раз уговаривала родителей съездить на отбор, а они проходили в других городах – Фениксе, Лос-Анжелесе, Джексонвилле.

Все, кто знают Ариану, говорят: ее целеустремленность сродни той, что бывает только у взрослых. Например, еще до телешоу Фейгина начала заниматься благотворительностью и собрала около 200 тысяч долларов для маленьких пациентов, больных раком.

Для того чтобы получить эти средства, она продавала лимонад, домашнее масло, организовала множество мероприятий. В том числе собрала детскую команду по триатлону, которая привлекала деньги, участвуя в соревнованиях.

В благотворительных делах девочке помогают сестра Гэби и брат Майкл, которым 10 и 6 лет. Оказался привлечен даже самый маленький член семьи – двухлетний Нико.

В 2017 году Ариана вошла в список ста самых активных волонтеров США и получила в Вашингтоне награду и поздравления от многократного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса.

И наконец, сейчас девочка в свои 13 лет открыла кулинарный бизнес – компанию под названием Ariana’s Kitchen, которая занимается кейтерингом. Интересно, что отец Фейгиной даже бросил свою работу, чтобы помогать дочери с делом.

Недавно Ариана появилась на обложке журнала Minnesota Business, войдя в список самых влиятельных женщин-лидеров штата.


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