Геннадий Федынич: «Тунеядские» комиссии – это как «тройки» НКВД 5 22.05.2018, 15:14

Активисты профсоюза РЭП требуют поставить работу комиссий под контроль общественности.

Лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич заявил в комментарии для praca-by.info, что члены профсоюза РЭП по всей Беларуси потребуют включить их в комиссии, которые будут рассматривать «трудные жизненные ситуации». Такое письмо уже получил председатель Гомельского горисполкома с предложением включить в состав комиссии правового инспектора труда профсоюза РЭП Леонида Судаленко.

– Главное, что пообещала власть, – все, кто хотят войти в состав комиссий, будут в них включены. Поэтому профсоюз РЭП будет настоятельно рекомендовать всем своим структурам: каждому городу, каждому предприятию, где есть ячейка профсоюза РЭП, входить в состав комиссий.

Необходимость такого шага профсоюзный лидер объяснил желанием предать гласности работу нового органа:

– Чтобы узнать, что эти комиссии вообще способны сделать на благо людей.

Отвечая на вопрос, почему профсоюз РЭП хочет войти в состав нового органа, если под вопросом даже правомерность его создания, Геннадий Федынич сказал:

– Мы хотим войти в комиссии, чтобы сделать их работу прозрачной. Тогда, возможно, мы покажем всю несуразность этих комиссий: они не смогут сделать ничего для трудоустройства людей или для улучшения их экономического положения. Не потому что в комиссии входят плохие люди – а потому что нет условий для того, чтобы создать новые рабочие места и дать достойную зарплату.

Геннадий Федынич пояснил, почему он так много внимания уделяет именно прозрачности процедуры принятия будущих решений о судьбах «тунеядцев»:

– Эти комиссии, как тройки НКВД (орган внесудебного вынесения приговоров в период сталинских репрессий – прим. ред.), не подчиняются даже судебным решениям. Наш профсоюз уверен, что такого быть не должно. Если есть решение какого-то органа, то люди должны иметь право на его законное опротестование.

Напомним, 25 января Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов.

На местах будут созданы специальные комиссии, которые будут собирать информацию о «тунеядцах».

Трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают по ценам (тарифам), обеспечивающим 100%-е возмещение затрат, следующие коммунальные услуги:

горячее водоснабжение,газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, теплоснабжение.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, что предыдущая версия декрета вызвала массовые протесты среди населения.