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В Польше растет уровень промышленности

  • 22.05.2018, 15:24

Промышленное производство в апреле этого года выросло на 9,3% в годовом исчислении.

Промышленное производство в Польше в апреле этого года выросло на 9,3% в годовом исчислении. Такие данные представило Главное статистическое управление. Ведомство также сообщило, что уровень строительно-монтажной продукции в апреле был на 19,7% выше, чем годом ранее, сообщает «Радио Польша».

Экономист банка Zachodni WBK Гжегож Огонек подчеркнул, что данные о производстве приятно удивили.

«Такой результат в большой степени заслуга календаря, то есть в разнице количества рабочих дней. В апреле этого года их было больше, чем год назад. Этому также поспособствовало то, что Пасха в этом году была не в апреле, а в мае», - сказал он.

Однако эксперт указывает, что динамика роста уровня строительно-монтажного производства оказался ниже ожиданий.

Главное статистическое управление также сообщило, что с января по апрель уровень промышленного производства был на 6,4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень строительно-монтажного производства в этот период был почти на 25% выше, чем в 2017 году.


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