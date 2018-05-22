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Ольга Николайчик: Буду бороться до тех пор, пока не увижу перемены

  • 22.05.2018, 15:55
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Ольга Николайчик

Центр изоляции правонарушителей вообще надо закрывать.

Режиссер и общественная активистка Ольга Николайчик, которая регулярно выходить на акции протеста, рассказала сайту palitviazni.info о том, как в Беларуси отправляют на "сутки".

В последний раз Ольга Николайчик получила семь суток ареста за то, что на пикете развернула плакат с портретами политических заключенных. Ее и координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского обвинили в участии в «несанкционированном массовом мероприятии».

- Обычно мне выписывают штрафы, но и в том, что отправили на "сутки" в Центр изоляции правонарушителей, ничего удивительного не было, - говорит Ольга. - Неожиданностью было, что задерживали достаточно жестко. Можно же было более тихо все это сделать.

Я была к аресту подготовлена, так как участвовала в несколько акциях протеста. Поэтому даже из Центра исполнения наказаний отвезли на суд и оштрафовали на 30 базовых величин. И когда милиционеры везли меня в машине, сказала им: "Никого не запугали все равно и никого не остановите, потому что я борюсь за свои права. И не считаю себя виноватой. Буду бороться до тех пор, пока не увижу перемены".

- Вы сказали, что задержание было достаточно жестким...

- Силовики пришли ко мне домой, сильно начали стучать в окна и двери. Увидела, что было несколько людей в штатском и понятно, что это за мной. Естественно, дверь не открывала. Микроавтобус с милиционерами якобы уехал, ко мне приехал друг, активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков. И как раз в это время силовики ворвались в дом.

Скрутили меня на кухне, поволокли на улице к машине и при этом чуть не порвали одежду. Я даже собраться не успела. Просила хотя бы дом закрыть, компьютер выключить и взять необходимые вещи, которые уже собрала, но не разрешили. Забросили в микроавтобус и повезли на суд, а затем в Центр изоляции правонарушителей.

- Условия содержания не удивили?

- Было достаточно холодно, по ночам шли дожди. Вонючее одеяло, нетрезвые соседки по камере... Но оказались нормальными людьми, одна, кстати, бывшая фигуристка. Шла с мужем сдавать металл, ее схватили специально накануне 9 мая, чтобы не "портила городскую картину".

К слову, женщина была более образованной и интеллигентнлй, чем многие сотрудники Центра изоляции правонарушителей.

- Одним словом, условия содержания, мягко сказать, были не самые лучшие…

- Холод, полная изоляция, не попьешь даже чая. Когда написала заявление, чтобы мне через друзей разрешили передать какие-то вещи, отказали в этом. Одним словом, условия таковы, что иногда казалось: это не Центр изоляции правонарушителей, а камера, где заключенные ожидают смертной казни.

Кстати, там я застудила почку, но меня выводили на сквозняки, и я вынуждена была соглашаться. Ведь правила таковы, что либо все идут на прогулку, либо никто. Такие факты бесчеловечного отношения к людям оставлять нельзя, буду писать жалобы аж в Комитет по правам человека ООН. Это же самое настоящее издевательство! Раньше я надеялась, что все-таки, возможно, будут перемены к лучшему, но, как видим, мало что изменилось. На мой взгляд, Центр изоляции правонарушителей вообще нужно закрывать. Это уже какой-то пережиток прошлого.


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