«Мы всегда хотели в Литву»: белорусы готовы работать у литовских фермеров за €1000 1 22.05.2018, 15:52

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Молодой минчанин и его жена загорелись желанием переехать в Литву.

"Мы прочитали эту статью и подумали, что всегда хотели заниматься фермерством и всегда хотели в Литву", - рассказали в интервью DELFI молодые жители Минска Евгений и Полина Дешук.

Они откликнулись на статью о литовских фермерах, которые жаловались, что хороших работников даже за зарплату в 1000 евро днем с огнем не сыщешь.

В апреле DELFI опубликовал статью о фермерах из Скуодасского района, которые готовы платить работникам большую зарплату, однако даже за 1000 евро "на руки" и проживание найти хорошего работника непросто. "Работники есть, но если хочешь, чтобы человек работал честно и хорошо, такого найти сложно. Работникам предлагают не только зарплату, но и проживание, кроме того, летом планируем бесплатное питание. Есть желающие работать, но приходят такие, кто не отличает корову от телки, ничего не умеют. Что с ними делать, учишь, учишь. А они ничему не учатся. Мало таких, которые разбираются в своем деле", – сказала зоотехник Вилма.

На эту статью откликнулись 27-летний минчанин Евгений и его 25-летняя жена Полина. Они обратились в редакцию DELFI с просьбой получить контакты фермеров и сообщили, что готовы работать у них. В данный момент семья проживает в квартире в Минске, но ещё до свадьбы подумывала о том, чтобы приобрести под Минском участок земли.

"Я сам из деревни в Гомельской области. И нам хотелось купить что-то рядом с Минском, но там вариантов немного. Свой дом строить мы не хотим, так что искали участок с домом, чтобы было 25 соток земли. Но там все очень дорого, и нет такого варианта, чтобы были лес, речка. За пять соток в радиусе 10 км от Минска просят более 10 000 долларов. И, как правило, это очень старый дом, в него переехать из квартиры нет возможности", - говорит Евгений.

Он констатирует, что, например, в Гродненской области цены ниже, но Дешуки стараются держаться от маленьких городов подальше. "Я сам из деревни под Речицей, например, но в таких городах проживают очень странные люди. Они получают по 300 рублей белорусских, сидят и ничего не хотят делать. А когда ты что-то предлагаешь, они на тебя еще ругаются, жить учат, говорят, что они больше прожили и лучше знают, что ничего менять нельзя, и что в стране и так всё классно", - разводит руками белорус.

Евгений учился в области строительства, но большую часть жизни проработал поваром, его жена закончила Белорусский государственный университет, работает копирайтером и переводчиком. "Я около года работал поваром в Москве, но мне там не понравилось. Много приезжих, хотя в Беларуси много своих проблем. Например, вот это - "Спасибо деду за победу" - взрослые люди, а ходят с плакатами, дают детям какие-то Георгиевские ленты - это уже слишком! Никто не обращает внимание на то, что за 23 года не стало лучше в стране, только хуже. Ведь мы могли как-то развиваться, а все время оправдываемся какой-то войной. Но соседи живут почему-то более-менее нормально, а у нас ничего не меняется", - говорит молодой мужчина.

Есть ли какие-то возможности для молодых фермеров в самой Беларуси, он не интересовался, потому что "нет особого доверия, что не сделаешь, все равно в итоге останешься кому-то должен". "У нас нету нормальной ипотеки, только если у тебя трое или четверо детей, тогда что-то возможно получить. Но иметь троих детей и сидеть потом с ипотекой и смешной зарплатой? Есть, конечно, высокооплачиваемые профессии, но далеко не все. Хотя вот у нас в сентябре будет ребёнок и надо что-то думать. Когда мы прочитали эту статью, подумали, что всегда хотели заниматься фермерством и всегда хотели в Литву. Жена прочитала статью и сказала – поехали", - говорит Евгений, который в данный момент работает менеджером по продажам в одной из частных белорусских компаний.

По его словам, он еще не задумывался о том, на какое время они хотели бы переехать в Литву. "Трудностей мы не боимся, хотя я переживаю из-за языкового барьера: нет у меня таланта к языкам. Некоторые знакомые тоже уезжают, но в Литву попасть сложно, в основном едут в Польшу или даже Украину, там вроде как бы дышится посвободней. Раньше в России зарплаты были повыше, а сейчас туда нечего ехать, к тому же, тебя скорее всего обманут. А в Беларуси непросто, в Минске еще можно заработать 500 долларов, а на периферии — нет", - заключает свой рассказ белорус.

В прошлом году в Литве рабочие визы или виды на жительство на основании трудоустройства были предоставлены почти 34 500 иностранцам. Буквально на днях премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что Литва не может себе позволить либерализировать политику иммиграции и впустить неограниченное количество работников.

"Мы не можем позволить себе ввозить дешевую рабочую силу, мы говорим о неквалифицированных работниках, поэтому в силу необходимости, мы считаем, что нужно ввести квоты", - сказал Сквернялис.

По его словам, таким образом делаются попытки защитить литовских работников. Однако премьер-министр заметил, что квоты коснутся неквалифицированных работников. По его словам, если не ограничить ввоз дешевой рабочей силы, в Литве снизятся зарплаты.

Тем временем Пятрас Пускунигис, президент Ассоциации сельскохозяйственных компаний Литвы и председатель сельскохозяйственной компании Griškabūdys, в интервью DELFI отмечает, что как фермеры, так и компании заинтересованы привлечь рабочих из третьих стран: "Экономические иммигранты неизбежно должны будут приехать. Просто Литва достигла такого уровня, что уже просто нет людей, мы уже просто физически больше не можем нанять людей на местах. Мы должны ввести кое-какие предохранительные меры и ввозить работников".

Он отмечает, что украинцы чаще трудоустраиваются в Литве, потому что их привозят польские дилеры. "В Литве порядок чрезвычайно громоздкий. Только ответа Биржи труда на утверждение, что у нас нет местных работников такой квалификации, какая нам нужна, нужно ждать две недели. Мы пробовали экспериментировать. Мы привезли из Украины с семью, которая занимается трудоустройством. Муж искал сотрудников в сельскохозяйственном секторе, человека в строительстве. Они соответствовали условиям нашей компании. Мы предложили зарплату работнику, который должен ухаживать за животными, от 800 до 1000 евро на руки. Люди сразу говорят, что они приезжают заработать и хотят работать, по крайней мере, на полторы ставки, в то же время получая более высокую зарплату. Мы не говорим о минимальной заработной плате. Но с биржи позвонили и сказали, что как минимум 6 местных семей ветеринаров могут приехать к нам хоть сегодня за такую зарплату".

Пятрас Пускунигис отмечает, что трудности трудоустройста связаны и с тем, что часть зарплаты приезжих надо выплачивать польским дилерам за посредничество. "Еще одна проблема, которая мешает - размещение. Но вместе с нашими фермерами, мы пытаемся создать агентство, которое позаботилось бы о прибытии персонала и управлении документами. Ведь большинству крупных фермеров работников не хватает", - сказал он.

16 мая правительство одобрило предложения рабочей группы в связи с усовершенствованием процедур миграции. Рабочая группа предложила ввести квоты на ввоз из третьих стран работников тех профессий, которых не хватает в Литве и ужесточить порядок приезда в Литву в командировку этих граждан. Исключение будет касаться только высококвалифицированных специалистов из третьих стран. Ответственные министерства и ведомства должны подготовить соответствующие поправки к законам до 1 октября.