Илон Маск показал, на чем SpaceX будут возить экипажи в космос 22.05.2018, 16:09

Пилотный запуск запланирован на конец лета.

Глава частной аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter финальный дизайн пилотируемого корабля Crew Dragon, в котором астронавты будут летать на Международную космическую станцию и обратно, сообщает liga.net.

Вместительность модуля - до семи человек, планируемая стоимость доставки одного члена экипажа на орбиту - около $20 млн.

Crew Dragon показан в экранированной камере, где его испытывают на работоспособность в условиях сильных электромагнитных помех.

Позднее капсулу отправят в центр NASA в штате Огайо, где проведут исследования ее прочности в вакууме. Компания планирует завершить этот этап в конце лета. Затем Crew Dragon отвезут на космодром во Флориде, где после финальных тестов его снарядят в ракету-носитель Falcon 9.

Так выглядит прототип "Дракона для экипажа":

SpaceX Crew Dragon ship in anechoic chamber for EMI testing before being sent to @NASA Plum Brook vacuum chamber pic.twitter.com/BckUBkroLw — Elon Musk (@elonmusk) 21 мая 2018 г.

По состоянию на конец весны 2018 года экипажи на МКС доставляют только российские "Союзы".

Первый запуск Crew Dragon с людьми запланирован на декабрь.

А так выглядит интерьер этого космического корабля: