Илон Маск показал, на чем SpaceX будут возить экипажи в космос
- 22.05.2018, 16:09
Пилотный запуск запланирован на конец лета.
Глава частной аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter финальный дизайн пилотируемого корабля Crew Dragon, в котором астронавты будут летать на Международную космическую станцию и обратно, сообщает liga.net.
Вместительность модуля - до семи человек, планируемая стоимость доставки одного члена экипажа на орбиту - около $20 млн.
Crew Dragon показан в экранированной камере, где его испытывают на работоспособность в условиях сильных электромагнитных помех.
Позднее капсулу отправят в центр NASA в штате Огайо, где проведут исследования ее прочности в вакууме. Компания планирует завершить этот этап в конце лета. Затем Crew Dragon отвезут на космодром во Флориде, где после финальных тестов его снарядят в ракету-носитель Falcon 9.
Так выглядит прототип "Дракона для экипажа":
SpaceX Crew Dragon ship in anechoic chamber for EMI testing before being sent to @NASA Plum Brook vacuum chamber pic.twitter.com/BckUBkroLw— Elon Musk (@elonmusk) 21 мая 2018 г.
По состоянию на конец весны 2018 года экипажи на МКС доставляют только российские "Союзы".
Первый запуск Crew Dragon с людьми запланирован на декабрь.
А так выглядит интерьер этого космического корабля: