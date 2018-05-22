«Цех взлетел на моих глазах» 22.05.2018, 16:22

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Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Очевидцы рассказали о взрыве на заводе под Минском.

Мощный взрыв случился во вторник, 22 мая, на заводе «Алкид» - это под Минском, в Королев Стане. Завод производит битумно-полимерные эмульсии и мастики.

- Сообщение о взрыве в цеху поступило в 8.55, - рассказала kp.by официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович. - Была выслана техника, на месте работали спасатели, в 9.18 пожар был локализован.

Как выяснилось, пожар больше часа тушили 16 пожарных расчетов.

Корреспонденты издания отправились на место ЧП.

- В момент взрыва я находился буквально в нескольких десятках метров, стоял лицом к этому цеху и разговаривал по телефону, - рассказал Юрий, который работает на соседнем предприятии. - Взрыв был очень сильный, реально было страшно. Куски стен цеха буквально прошили сетку забора, повсюду разлетелись обломки… Пожарные приехали через 10 минут и стали тушить.

В пресс-службе Минздрава сообщили о пострадавших - четыре человека доставлены в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска.

- Два пациента в тяжелом состоянии находятся в ожоговой реанимации, - сказали в пресс-службе. - Один человек получил травмы средней степени тяжести, еще один - легкой.

У одного из сотрудников завода – ожоги 60% тела, у другого – переломы.

По данным журналистов, трое из пострадавших находились непосредственно в цеху, они производили какие-то работы.

- Еще один человек, попавший в больницу, - это директор завода, который сам помогал тушить пожар, - рассказал «Комсомолке» источник.

Директором НПООО «Алкид» является Владимир Сохадзе. Дозвониться до него не получилось - его мобильный телефон недоступен. Не отвечают и номера предприятия.

Сейчас на месте взрыва работают спасатели, которые развернули мобильную лабораторию химического и радиационного анализа, и следственно-оперативная группа, она устанавливает все обстоятельства происшествия.

- По результатам проведенных первоначальных мероприятий Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности взрывоопасных работ, повлекшего по неосторожности причинение телесных повреждений, - сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. - В рамках уголовного дела допрашиваются свидетели, работники, должностные лица организации, производится выемка оборудования, документации, касающейся производственного процесса.