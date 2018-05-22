Разъяренные минчане вызвали на чиновника милицию 22.05.2018, 17:03

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обсуждение проекта застройки района улицы Волгоградская вышло скандальным.

Обсуждение 21 мая в актовом зале ЖРЭО Первомайского района в Минске выдалось не просто оживленным — скандальным, пишет kp.by. На встречу с архитекторами и чиновниками, которые презентовали проект застройки в районе улицы Волгоградской, пришли сотни жителей, даже мест в актовом зале не хватило. Люди подготовились: принесли плакаты и транспаранты с надписями типа «Здесь и так тесно!» и «Уплотнению - нет».

Люди пришли с транспарантами и плакатами

«Сохранить можно будет только хорошие коттеджи»

План охватывает внушительную территорию: Логойский тракт - ул. Волгоградская - ул. Кутузова - ул. Севастопольская. Большую часть занимает усадебная застройка. По проекту к 2030 году там собираются снести 74 частных дома и построить высотки с паркингами.

В актовом зале яблоку негде было упасть

Сначала, как водится, говорили официальные лица.

- Детальный план был разработан по заказу комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, - говорит главный архитектор и разработчик проекта Ольга Степанкович и показывает на карте проектируемые зоны. - Пока максимальное количество снесенных усадебных участков - 74. Однако их будет меньше. Хорошие коттеджи, которые выполнены в соответствии с архитектурным проектом, можно будет сохранить.

По проекту, там снесут десятки усадеб и малоэтажных домов, чтобы на их месте построить высотки

Реализовать проект собираются в два этапа: до 2020 - 2023 года и до 2030 года.

- В первую очередь объемы небольшие. Намечен снос усадебной застройки под строительство жилой многоквартирной в квартале Кутузова - Волгоградская - Короленко - Ватутина, - объяснила Ольга Степанкович. - Также разработан градостроительный паспорт на снос четырех многоквартирных домов на углу улиц Волгоградская и Новгородская. Предусмотрен снос усадебной застройки под строительство объектов общественного назначения с паркингом в квартале улиц Кутузова - Севастопольская - пер. Чайковского. Оставшаяся часть территории будет реконструироваться постепенно.

Люди стали подходить к чиновникам и задавать свои вопросы

«Я возмущен! Считаю обсуждение несостоявшимся!»

После выступления архитектора зал заметно оживился. Люди потянулись за микрофоном, однако первые вопросы касались не самого плана застройки.

- Члены инициативной группы включены в комиссию по обсуждению? - обращается к администрации местный житель Евгений.

- Заявления будут рассмотрены. По закону такая возможность есть, в ближайшее время мы вас проинформируем,- отвечает замглавы администрации Первомайского района Василий Косовец.

Члены инициативной группы предложили считать обсуждение не состоявшимся

- Я возмущен! Мы обращались к вам, чтобы вы нас зарегистрировали. Вы обещали! - парирует Евгений. - Предлагаю считать обсуждение несостоявшимся и просим перенести его. Кто за?

Зал утонул в криках и аплодисментах. Часть людей двинулась к выходу. Но те, кто остался, все же решили продолжить обсуждение проекта.

Часть людей двинулась к выходу. Но те, кто остался, все же решили продолжить обсуждение проекта.

На замглавы района местные вызвали милицию

Чиновник, милиция и две записки

Презентация проекта закончилась ближе к ночи, причем весьма необычно. Около 21.00 местные жители попросили замглавы администрации показать пояснительную записку к проекту.

- Все необходимые документы здесь есть, - ответил Василий Косовец несколько раз.

Спустя время чиновник достал некий документ, но большинству пришедших явно было не видно, та ли это пояснительная записка?

обсуждение продолжалось до самого вечера

В результате местные жители посчитали, что никакой записки они так и не получили, и попросили чиновника подписать их жалобу, что он не показал им документ. Он отказался. Разозлившись, кто-то из жильцов вызвал милицию. Пока она ехала, жители стояли у выхода и продолжали перепалку с чиновником. Спустя 15 минут в зал пришел милиционер, и жильцы наперебой стали рассказывать о случившемся. Только после этого Василий Косовец смог выйти из зала, за ним вышли милиционер и толпа жителей.

До того как покинуть здание, замглавы администрации района написал объяснительную записку для милиции - что же здесь происходило.

Затем во дворе здания появился второй милиционер, и уже местные жители написали коллективное заявление, что замглавы района не предоставил ту самую записку, а значит, презентация проекта прошла с нарушениями.

Местные жители написали коллективное заявление, что замглавы района не предоставил ту самую записку, а значит, презентация проекта прошла с нарушениями.

Даты следующего обсуждения не назначали.