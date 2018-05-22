CNBC сообщил о провальных тестах ракет, о которых говорил Путин 1 22.05.2018, 16:55

Все четыре испытания новейших российских ракет с ядерной установкой закончились неудачно.

Все четыре испытания новейших российских ракет с ядерной установкой, проведенные с ноября 2017-го по февраль 2018 года, закончились неудачно. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на американский телеканал CNBC.

Во время наиболее успешного из этих тестов ракета пролетела около 35 километров, затем контроль над ней был потерян, и она упала. По словам источников телеканала в американской разведке, во время испытаний не сработала ядерная установка. Собеседники CNBC отмечают, что на испытаниях настояли в Кремле, хотя конструкторы предупреждали, что система еще не готова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о неудачных испытаниях российских крылатых ракет, заявил, что по этому вопросу необходимо верить Владимиру Путину.

"Слушайте президента Российской Федерации Владимира Путина и верьте ему", — приводит "Интерфакс" слова Пескова.

Выступая 1 марта с посланием Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что в России появилась крылатая ракета, способная доставить боеголовку в любую точку планеты и не попасть под удар систем ПВО.

"Новая крылатая ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета. Она неуязвима для ПРО и ПВО», — сказал Путин.

Позднее стало известно, что для иллюстрации действия межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в выступлении Путина использовали кадры из компьютерного ролика 11-летней давности, где изображено, как ядерная ракета поражает штат Флорида. По сообщениям СМИ, несмотря на заявления Путина, "Сармат" находится на начальных этапах испытаний.