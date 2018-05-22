Отпуск-2018: как белорусам слетать в Неаполь и обратно за 72 евро 22.05.2018, 17:10

Есть возможность полетать по Азии бесплатно.

Citydog.by рассказывает о бюджетных способах уехать из серой повседневности.

Air Asia раздает билеты бесплатно.

Нужно оплатить только сборы

20 мая авиакомпания запустила свою грандиозную распродажу Free Seats – очень много бесплатных билетов на самолеты авиакомпании, оплатить нужно только сборы.

Забрать свои билеты можно до 27 мая, а улететь по ним – с 1 ноября 2018 по 13 августа 2019 года. Пойдете на сайт – не забудьте зарегистрироваться, чтобы следующая распродажа началась для вас на день раньше, чем для всех остальных.

В Ригу можно уехать за 10 евро. Даже на выходные

Автобусная компания Lux Express запустила очередную распродажу. Билеты из Минска в Ригу и из Риги в Минск продают всего за 10 евро. Правда, не все, зато такие дешевые варианты можно найти на даты до конца лета. И даже выходные еще не все разобрали. Правда, учитывайте: это больше 8 часов в пути (и рейсы дневные), не каждому такое испытание под силу!

Каунас – Неаполь – Каунас за 72 евро

Сейчас авиакомпания Ryanair предлагает дешевые билеты из Каунаса в Неаполь летом, а точнее, в период с 26 июля по 12 августа.

И не забывайте про другую действующую распродажу Ryanair

Ryanair распродает билеты из Литвы. В Европу можно улететь из Паланги, Каунаса и Вильнюса. Есть Лондон, Копенгаген, Барселона, Болонья, Дублин, Осло, Милан, Ливерпуль, Киев, Бремен и другие города, в которых провести пару дней бывает, прямо скажем, лучше, чем в Минске.