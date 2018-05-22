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Тысячи минчан не платят за «коммуналку» больше года

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  • 22.05.2018, 17:22
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Задолженность по коммунальным платежам в Минске достигла 7,3 миллионов рублей.

Минчане задолжали коммунальщикам более 7,3 млн рублей. Просроченными оказались 59 245 лицевых счетов. В категории неплательщиков числятся 53 066 собственников и 6 176 нанимателей, сообщает onliner.by. Речь идет о домах, находящихся на техническом обслуживании предприятий ЖКХ районов, а также частном секторе.

— Подавляющее большинство должников не имеют уважительных причин для неоплаты ЖКУ и, наверное, просто не считают острой необходимостью рассчитаться за потребленные услуги своевременно, — отмечает главный специалист филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» Элла Лазарева. — Об этом свидетельствует тот факт, что по 42 152 лицевым счетам период задолженности составляет всего один месяц, а общая сумма превышает 2,6 млн рублей. Таким гражданам грозит максимум начисление пени в размере 0,3 % от суммы долга за основные ЖКУ.

В целом 88,5% должников (52 414 лицевых счетов) не оплачивали жировки сроком до 3 месяцев и задолжали 4 млн рублей; 4,4% (2621 л/с) имели задолженность от 3 до 6 месяцев на сумму 731,6 тыс. рублей; 2,5% (1478 л/с) — от 6 месяцев до 1 года на сумму 62,1 тыс. рублей; 4,6% (2729 л/с) — от 1 года до 3 лет на сумму 1,9 млн рублей.

После двух месяцев задолженности собственникам и нанимателям направляют письменное предупреждение о необходимости погасить долг в течение 5 дней. В противном случае отключают некоторые коммунальные услуги, в основном электро- и водоснабжения. С 1 января по 1 мая этого года таким должникам выдали 29 711 предупреждений, отключены ЖКУ в 6153 квартирах.


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