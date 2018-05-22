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Дым, сирены и вертолеты: минчан взволновала повышенная активность в районе ПВТ

  • 22.05.2018, 17:50
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Крыша высотного здания дымилась, а над объектом длительное время летали два вертолета.

Минское МЧС регулярно проводит учения на знаковых объектах: горожане помнят, как расчеты и вертолеты стягивались к зданиям ТРЦ Galleria Minsk, гостиницам и первым столичным небоскребам, пишет onliner.by. Сегодня спасатели провели еще одну «тестовую» операцию — выручали из срежиссированной беды сотрудников ПВТ. Особенно эффектными и волнительными для случайных зрителей учения стали потому, что крыша высотного здания реалистично дымилась, а над объектом длительное время летали два вертолета.

— Это были плановые учения, которые строились на следующей модели: на седьмом этаже (из восьми) офисного здания в результате неосторожного обращения с огнем возник пожар. Загорелась мебель и отделка в конференц-зале, далее огонь перекинулся на другие помещения и распространился на площади 300 квадратных метров. Для имитации пожара использовался безопасный концертный дым.

Учения начались в 12 часов дня и продлились примерно час. Для проведения операции было задействовано около ста сотрудников МЧС, два вертолета и 15 пожарных расчетов. Вертолеты предназначались для эвакуации пострадавших и их скорейшей транспортировки в больницу, а также для спасения человека, оказавшегося во время пожара на крыше, — рассказал старший инспектор отдела пропаганды и взаимодействия с общественностью Центра пропаганды и социокультурной деятельности Минского городского управления МЧС Андрей Макаров.


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