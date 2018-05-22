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Пострадавший вместе с Сергем Чалым опровергает версию милиции

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  • 22.05.2018, 18:17
Cергей Чалый
Архивное фото «Радыё Свабода»

По версии правоохранительных органов, избиение не было спланировано заранее.

Молодой человек, пострадавший при нападении на экономического аналитика Сергея Чалого в одном из дворов в центре Минска, по просьбе Еврорадио прокомментировал заявление милиции о случившемся.

По версии правоохранительных органов, избиение не было спланировано заранее — речь идёт о банальных пьяных разборках. Подозреваемые задержаны, и они уверяют, что на драку их спровоцировали насмешки со стороны пострадавших.

Но ни сам Сергей, ни двое его приятелей не говорили журналистам о каких-то серьезных конфликтах в тот вечер.

“Вдали от нас, под фонарем, стояла компания, но она там постоянно тусуется, мы не обращали друг на друга внимания.

Третий наш знакомый рассказал в милиции, что они изначально сидели во дворе на детской площадке, — рассказывает приятель Сергея, которому тоже досталось в тот вечер. — В милиции подозреваемые говорят, что мы оскорбляли семейную пару. Да, они проходили мимо нас, но мы вообще их не обсуждали. Это глупо даже звучит. Прошли и прошли. Абсурдно обсуждать и материться. И в любом случае, налетать и бить двоих, когда вас четверо – это несерьезно”.

Рядом с трансформаторной будкой, возле которой стояла компания Сергея Чалого, находится детский сад №216. Одна из камер видеонаблюдения на его стене держит в объективе двор, где произошла драка.

В детском саду журналистам рассказали, что 21 мая к ним приезжали сотрудники милиции из Центрального РОВД. Они просмотрели записи с видеокамер, но рассказывать руководству заведения ничего не стали.

Еще одно обстоятельство — выходя со двора, "обидчики" Сергея Чалого вообще не могли пройти рядом с его компанией. Они отдыхали ближе к арке, через которую можно пройти на улицу Ленина, а других выходов из двора вообще нет:

Одного из друзей Сергея Чалого, пострадавшего в драке, вызывали в милицию на опознание. Сам Сергей рассказал, что к нему в больницу приезжали следователи и милиционеры, чтобы ещё раз расспросить о случившемся. Также он рассказал журналистам, что в день поступления в больницу прошёл освидетельствование — степень опьянения оказалась "между лёгкой и средней". 

Сегодня Сергей на своей страничке в "Фейсбуке" попросил посоветовать ему хорошего адвоката.


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