«Ночные волки» нарушали в Бресте ПДД 22.05.2018, 18:35

Почему молчит ГАИ?

Напрасны были мои призывы беречь честь мундира! Тщетны надежды на то, что ГАИ защитит свою Библию, Талмуд и Коран от безбож… бесшлемников!, - пишет Дмитрий Егоров для сайта телеканала «Белсат».

Что будет, если работник Брестского ГАИ увидит, как мимо проезжает мотоциклист без шлема?

Экипаж на служебной машине разворачивается и бросается в погоню по узким улицам через частный сектор! Хорошо, что никакой ребенок не выскочил на дорогу. Но для ГАИ это страшно принципиально – поймать мотоциклиста без шлема! Перед ПДД все равны! А мотоциклистов ГАИ особенно любит «подравнять».

Но есть те, кто выше закона. «Ночные волки» опять приезжали в Беларусь и снова ездили прямо под носом Брестской Госавтоинспекции, нарушая священные заветы ПДД.

В 2015 году мне пришлось переписываться на эту же тему с управлением Госавтоинспекции. В ответ на обращение ГАИ признало, что нарушение действительно имело место, а «сотрудникам Госавтоинспекции указано на необходимость более тщательного проведения инструктажей с водителями перед началом движения в организованной колонне».

И тут снова Залдостанов, гарцующий на своем железном коне в центре Бреста, за ним – соратники, кто в папахе, кто в бандане. За целостность их черепных коробок не очень переживаю, но что же с нашими принципиальными инспекторами? Разве это не плевок на мундир?

Тем более знали, знали, что «Ночные волки» способны на такое. В 2015 году я, как ответственный гражданин, ГАИ письменно предупредил и даже предложил запретить Залдостанову передвигаться на мотоцикле по нашим дорогам. Более того, руководство ГАИ в 2015 сделало вывод, что Залдостанов носится без шлема «возможно, для провокации».

Что же на этот раз пошло не так?

«Прошу разобраться в ситуации: как такое возможно, что иностранные мотоциклисты на глазах работников ГАИ цинично нарушают требования ПДД. Прошу принять необходимые меры по недопущению подобных ситуаций в будущем. Прошу рассмотреть возможность запрета на въезд в Беларусь членам мотопробега в связи с систематическим нарушением ПДД и преднамеренной дискредитации правоохранительных органов РБ и работников ГАИ в частности». Из очередного обращения в ГАИ.

Но напрасны были мои призывы беречь честь мундира! Тщетны надежды на то, что ГАИ защитит свою Библию, Талмуд и Коран от безбож… бесшлемников!

«Настоящим объясняю, – пишет мне в официальном ответе начальник УГАИ М.В. Банадик, – что согласно п.2 ст.2…» Цитировать полностью письмо не буду, потому что это просто размазаннное на лист А4 предложение «мы ничего делать не будем». А «сапраўдным растлумачваю» – просто интересная бюрократическая абракадабра, которую маскируют под белорусский язык.

Брестское ГАИ не хочет возбуждать никакого административного дела, так как выслал я им свое обращение не голубями и на бумаге, не почтой, а этим гадким интернетом, вместе со скриншотами и ссылками. А как ты ссылку к делу пришьешь? Тем более, что пришивать ничего не хочется. В заплеванный «Ночными волками» мундир? Ну ничего страшного. Высохнет.

А вот если бы случилась трагедия, и какой-нибудь залдостанов – в папахе, бандане или просто с непокрытой головой ударился бы о брестскую брусчатку? Как бы «сапраўдным растлумачыў» М.В. Банадик, что ГАИ недосмотрела, как движется колонна байкеров?

Или, подождите… может так и задумано? Тогда предлагаю официально разрешить или даже рекомендовать «Ночным волкам» в Беларуси не только носиться без шлема, но и обгонять по встречной через двойную, стоять под стрелой и есть незнакомые грибы.