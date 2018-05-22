Видеофакт: ВСУ впервые испытали Javelin 3 22.05.2018, 18:45

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Порошенко поблагодарил США за решение предоставить Украине это оборонительное оружие.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о первых испытаниях ВСУ ракетных комплексов Javelin, пишет "Новое Время".

Об этом президент сообщил в Twitter.

Нарешті цей день настав!



Сьогодні вперше в Україні відбулися пуски ракетних комплексів #Javelin. Завдяки їм бойові можливості #ЗСУ значно зросли.



Це дуже ефективна оборонна зброя, яка застосовується в разі наступу РФ на позиції українських військ. pic.twitter.com/oeOa8QCYnC — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 мая 2018 г.

"Сегодня впервые в Украине прошли пуски ракетных комплексов Javelin. Благодаря им боевые возможности ВСУ значительно возросли. Это очень эффективное оборонительное оружие, которое будет применяться в случае наступления РФ на позиции украинских войск", - написал Порошенко.