Лукашенко назначил замкомандующего внутренними войсками 13 22.05.2018, 19:10

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Хазалбек Атабеков

Новый замкомандующий участвовал в разгоне «Плошчы-2010».

Лукашенко назначил заместителем командующего внутренними войсками МВД полковника Хазалбека Атабекова. Как сообщает пресс-служба Лукашенко, соответствующий указ диктатор подписал 22 мая, пишет tut.by.

Хазалбек Атабеков в 1990 году окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Он обладатель крапового берета. В 2005 году Атабеков был награжден медалью «За безукоризненную службу», в то время он являлся командиром отделения боевой подготовки в/ч — 3214.

В августе 2007 года Атабекову было присвоено звание полковника.

Хазалбек Атабеков в 2009 — 2012 годах занимал должность командира 3-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 3214), затем — заместителя начальника управления боевой и оперативной подготовки Главного управления командующего внутренними войсками.

Именно в качестве главы спецназа Атабеков участвовал в разгоне массовой демонстрации протеста 19 декабря 2010 года - тогда бойцы внутренних войск вели себя с протестующими наиболее жестко.

В марте 2012 года Хазалбек Атабекава внесли в санкционный список Евросоюза - за чрезмерное использование силы против мирных демонстрантов. Осенью 2015 году европейские санкции были сначала заморожены, а потом и вовсе отменены.