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Помпео: США ждут Грузию в составе НАТО

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  • 22.05.2018, 19:21
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Майк Помпео
Фото: wikipedia.org

Абхазия и Южная Осетия - неотъемлемые части Грузии.

Госсекретарь США Майк Помпео вновь заявил о поддержке Грузии Соединенными Штатами, осудив российскую оккупацию значительной части ее территории и выразив надежду, что Вашингтон и Тбилиси в конечном итоге станут союзниками по НАТО, пишет «Голос Америки».

Глава американской дипломатии заявил об этом, принимая в Госдепартаменте премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, который принимал участие в пленарном заседании Комиссии стратегического партнерства США и Грузии.

«Сегодня утром я хочу сказать, что Америка по-прежнему оказывает Грузии решительную и твердую поддержку и будет делать это и дальше, – сказал Помпео своему гостю. – Как сказал вице-президент Пенс во время визита в Тбилиси в июле прошлого года, мы вместе с вами, мы поддерживаем вас, мы гордимся нашей дружбой и стратегическим партнерством со страной и жителями Грузии».

Госсекретарь напомнил, что в 2018 году отмечается десятая годовщина российского вторжения в Грузию.

«Соединенные Штаты безоговорочно осуждают российскую оккупацию грузинской территории, – сказал он. – Агрессивное вторжение России в Грузию является очевидным нарушением международного мира и безопасности и идет вразрез с фундаментальными принципами Устава ООН и хельсинского Заключительного акта».

Помпео заявил, что США считают оккупированные Россией грузинские территории Абхазия и Южная Осетия неотъемлемыми частями Грузии.

«США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии с ее международно признанными границами, – сказал он. – Мы призываем Россию выполнить все ее обязательства в соответствии с соглашением о прекращении огня 2008 года и отвести свои войска на позиции, где они были до начала конфликта, отменить решение о признании грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия независимыми государствами и обеспечить свободную доставку гуманитарной помощи в каждый из этих двух регионов».

Помпео отметил, что США и НАТО полагаются на сильных, добровольных и устойчивых партнеров в деле защиты общих интересов в сфере безопасности.

«Грузия является одним из таких верных партнеров, – указал он. – Она продемонстрировала свою приверженность международной безопасности и западным ценностям».

Госсекретарь напомнил, что в ходе парламентских и местных выборов в 2016 и 2017 годах грузинский народ подтвердил свой евроатлантический выбор, включая будущее членство Грузии в НАТО.

«Наша решимость сохраняется, – указал Помпео. – Президент Трамп поддерживает Бухарестскую декларацию 2008 года, и США рассчитывают, что однажды будут будут приветствовать Грузию в составе НАТО».

«США поддерживали Грузию на протяжении четверти века, и при президенте Дональде Трампе мы будем и дальше поддерживать вас, как партнеров, друзей, а однажды и союзников по НАТО», – сказал он.


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