Human Rights Watch: Бойкот матчу-открытия ЧМ-2018 в России! 22.05.2018, 19:47

Мировые лидеры должны послать президенту Путину сигнал.

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала к политическому бойкоту матча-открытия чемпионата мира по футболу в России, который состоится 14 июня. Об этом во вторник, 22 мая, в специальном заявлении сообщил исполнительный директор этой организации Кеннет Рот, сообщает "Немецкая волна".

"Мировые лидеры должны послать президенту Путину сигнал, что пока он не поменяет свою политику и не предпримет шаги, чтобы покончить со зверствами российских и сирийских войск в Сирии, они не будут сидеть вместе с ним в вип-ложах на матче открытия", - заявил Рот.

Директор Human Rights Watch подчеркнул, что, принимая чемпионат, Россия добивается уважения и стремится склонить на свою сторону мировое общественное мнение. Однако, несмотря на желание миллионов посмотреть матч, страдания мирного населения Сирии не должны быть забыты.

Ранее немецкий депутат Европарламента, эксперт фракции "зеленых" по Восточной Европе Ребекка Хармс (Rebecca Harms) инициировала призыв к правительствам европейских стран не приезжать на чемпионат мира по футболу в России. Инициативу поддержали 60 депутатов из 16 стран ЕС, представляющие пять из девяти фракций Европарламента, в том числе крупнейшие фракции Европейской народной партии и социал-демократов, сообщила Хармс в пятницу, 20 апреля в Брюсселе.