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Правительство потратило бюджет на дороги, но не выполнило большинство показателей

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  • 22.05.2018, 20:34

Куда уходит «дорожный налог»?

В рамках реализации государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог выполнено всего 12 из 20 показателей при практически полном освоении (98,2%) выделенных на ее реализацию средств. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании президиума cовмина, пишет «Салiдарнасць».

— Напомню, что главой государства поставлена задача — отремонтировать и реконструировать к 2021 году не менее 7 тыс. км местных дорог. По факту имеем почти 1,5 тысячи км, около 20% от задания, — заявил глава правительства.


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