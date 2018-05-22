Ученые оценили массу всего живого на планете 22.05.2018, 21:00

Масса человечества на три порядка меньше массы грибов.

По новой оценке. которую приводят в статье, опубликованной в PNAS, ученые из Израиля и США, углерод в составе живых организмов весит 55 гигатонн (ученые не стали считать массу других элементов, входящих в состав живых организмов; большая ее часть — это масса воды, ей решили пренебречь). Из этих 550 гигатонн (миллионов тонн) 450 гт — это углерод растений; это 80% всей биомасс в пересчете на углерод. Еще 70 гт углерода (чуть меньше 13%) входит в состав клеток бактерий, 12 гт (2%) — грибов, пишет сайт «Популярная механика».

Все царство животных вместе взятое — это каких-то 2 гигатонны углерода, из которых половина приходится на насекомых, паукообразных и ракообразных. Углерод, входящий в состав молекул, из которых состоим мы, люди, весит 0,06 гт, и это больше, чем масса углерода тел всех остальных диких млекопитающих.

Человек состоит из углерода на 18%, поэтому, чтобы узнать приблизительную массу человечества, нужно 60 000 000 тонн умножить на 5 — получим триста миллионов тонн. Масса среднего человека при этом расчете составит 42 кг, что так уж мало, если учесть, что мы «взвешиваем» не только взрослых.

А вот масса существ, обязанных своей многочисленностью человеку, намного превосходит массу человечества: так, домашние животные — рогатый скот, свиньи и другие — «перевешивают» всех диких млекопитающих; масса домашних больше в 20 раз. Та же история с птицами. На массу растений мы тоже значительно влияем: за последние 10 тысяч лет люди сократили ее вдвое.

Все эти цифры, конечно, интересны, но задачей ученых было не оценить массу живых существ, а найти главный источник белков на Земле. Пока они его не нашли; возникли сложности с оценкой массы и состава почвенных микроорганизмов. Рон Мило, эколог из института имени Вейцмана в Израиле, и его коллеги рассчитывают ответить на свой вопрос до конца этого года.