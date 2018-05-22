Завод, который взорвался под Минском, накануне выставили на продажу 22.05.2018, 21:08

Предприятие продавалось за $6 миллионов.

22 мая (под Минском взорвался цех завода «Алкид», который выпускал битумно-полимерные эмульсии и мастики/ru/news/2018/5/22/290891/) Предприятие работает с 1992 года, но новый цех в Королев Стане построили в 2013-ом (до этого предприятие располагалось в Ждановичах). В результате взрыва пострадали четверо сотрудников завода. В тот момент трое из них находились в цеху, сейчас они в Больнице скорой помощи в Минске, пишет kp.by.

Двое сотрудников находятся в тяжелом состоянии, у одного из них – ожоги 60% тела. По словам врачей, мужчине потребуется длительная лечение – пересадка кожи и интенсивная терапия. Еще один пострадавший - в отделении сочетанных травм, у него переломы от падения обломков. Еще скорая помощь увозила с места ЧП директора завода «Алкид» Владимира Сохадзе. Он получил небольшой ожог правой кисти – говорят, во время того, как пытался спасти своих сотрудников.

Он был осмотрен в приемном отделении, ему была оказана первая помощь, после чего директора отпустили на амбулаторное лечение. На месте ЧП сейчас работают следователи – они выясняют причины взрыва.

В результате взрыва пострадали четверо сотрудников завода.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Панели стен завода пробили забор.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Как удалось узнать журналистам, некоторое время назад завод «Алкид» выставили на продажу. В распоряжении оказалась презентация с подробным описанием завода и бизнеса компании.

Есть описание взорвавшегося цеха: 850 квадратов, каркас из металлоконструкций, стены из утепленных сэндвич-панелей, высота потолка – 12 метров. Также на предприятии есть трехэтажный административный корпус (он не пострадал), склад и подземные резервуары для хранения легковоспламеняющихся жидкостей – всего пять емкостей. Резервуары находятся снаружи основного цеха, сегодня они не пострадали. В презентации сказано, что у предприятия единственный собственник.

Как удалось узнать журналистам, собственник предприятия – это и есть его директор Владимир Сохадзе. Он заслуженный изобретатель СССР, кандидат технических наук, в 2011 году по итогам республиканского конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли» был удостоен звания «Руководитель года».

Еще один человек, попавший в больницу, - это директор завода, который сам помогал тушить пожар.

Фото: alkid.com

Так завод выглядел до взрыва

Фото: business-asset.com.

На некоторых профильных площадках указана цена, которую просят за завод «Алкид» –12.000.000 белорусских рублей (это 6 миллионов долларов). Правда, представитель завода, ответственный за переговоры, отказался от каких-либо комментариев.