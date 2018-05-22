Минское «Динамо» подписало шестерых белорусов 22.05.2018, 21:19

Их всех не было в сборной на последнем ЧМ по хоккею в Дании.

На этот раз минское «Динамо» не тянет резину и комплектует состав тогда же, когда и все, а не когда другие уже тренируются. Из белорусского «зубры» предпочитают проверенные кадры, причем пока выбор ложится на тех, кого по разным причинам не было на провальном чемпионате мира в Дании, пишет «Трибуна».

Кирилл Готовец, защитник, 26 лет

Прошлый сезон: «Манитоба», АХЛ, 65 матчей, 14 очков (1+13)

Уже приходил в «Динамо» перед сезоном-2016/17. В итоге наиграл не так много из-за повреждений. Покинул клуб, особо не прощаясь, чтобы махнуть в уже знакомую АХЛ. Там год увенчался выходом в плей-офф, из-за чего Готовец не помог сборной на ЧМ.

Александр Когалев, нападающий, 24 года

Прошлый сезон: «Юность», 41 матч, 33 (16+17) очка и «Динамо» Минск, 15 матчей, 2 (2+0) очка

«Динамо» пробовало игрока в прошлом сезоне и, кажется, сумело распробовать. Когалева вернули «Юности», чтобы он выиграл Континентальный кубок и поборолся за титул в экстралиге, а в КХЛ у него теперь есть шанс все начать с чистого листа. Если, конечно, двусторонний контракт не забросит форварда по знакомому адресу.

На ЧМ Когалев не ездил.

Максим Парфеевец, нападающий, 26 лет

Прошлый сезон: «Юность», 50 матчей, 62 (31+31) очка и «Динамо» Минск, 2 матча, 1 (0+1) очко

История примерно та же, что и с Когалевым, только еще более лаконичная. «Пробник» из «Юности» набрал ассист в матче со СКА и на этом все закончилось, или, напротив, с этого все началось. С Парфеевцом заключен двусторонний контракт, так что еще всякое может случиться.

Льюису в Дании игрок не пригодился.

Сергей Костицын, нападающий, 31 год

Прошлый сезон: «Торпедо» Нижний Новгород, 43 матча, 14 (7+7) очков

Еще один динамовский возвращенец. Прошлый сезон для младшего брата выдался самым низкорезультативным за время, проведенное в КХЛ. Последний раз так мало очков Сергей набирал лет шесть назад – правда, выступал он тогда в сильнейшей лиге мира. В «Торпедо» по сравнению с «Динамо» очков стало в два раза меньше. Игрок с трудом обретал себя после травмы, а сборной на ЧМ и вовсе не помог.

Андрей Костицын, нападающий, 33 года

Прошлый сезон: «Куньлунь», 22 матча, 13 (3+10) очков

В минувшем хоккейном году Андрей очень много пропустил из-за травмы, что не могло не отразиться на статистике. Впрочем, она вполне сопоставима с той, что заимел Сергей Костицын, проведя в два раза больше матчей. Костицын-старший в «Динамо» первоход. Раньше он только рассуждал о возможном выступлении за белорусский клуб, а теперь с подводной лодки никуда не деться. Вообще, когда нападающий более-менее в порядке, меньше 30 очков за чемпионат он не набирает. Жаль, приехать на ЧМ ему помешало здоровье.

Олег Евенко, защитник, 27 лет

Прошлый сезон: «Стоктон», АХЛ, 23 матча, 4 (0+4) очка

У «Динамо» словно тренд: кто не помогал сборной на ЧМ, того берем к себе. Впрочем, Евенко, возможно, и рад был бы помочь, да Дэйв Льюис этой помощи не захотел. Возможно, памятуя о косяках защитника на предыдущем мире.

Артем Артемов, 21 год

Прошлый сезон: «Сибирь», 13 матчей, 2 (2+0) очка и «Сибирские снайперы», МХЛ, 13 матчей, 13 (4+9) очков

Федерация хоккея едва не сделала российские вектор в комплектовании единственным легитимным, и «Динамо» словно сработало в тренде. Пока что самое загадочное подписание межсезонье. Возможно, «зубры» в мутной воде словили очередного Степанова или Стасенко. А вдруг?