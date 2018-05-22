Белорусские самбисты завоевали 13 медалей на чемпионате Европы 22.05.2018, 22:12

Фото: БелТА

Cборная Беларуси заняла третье место в командном зачете.

Белорусские самбисты завоевали 13 медалей (2 золотые, 5 серебряных, 6 бронзовых) на чемпионате Европы в Афинах и заняли 3-е место в командном зачете, пишет tut.by.

В мужских соревнованиях по спортивному самбо в активе белорусов 5 наград (1 золото, 2 серебра, 2 бронзы). Чемпионом Европы стал Владислав Саяпин (весовая категория до 68 кг). Серебро завоевали Тимофей Емельянов (82 кг) и Юрий Рыбак (свыше 100 кг), бронзовые медали добыли Алексей Степаньков (90 кг) и Андрей Казусенок (100 кг).

В женских соревнованиях белоруски завоевали также 5 медалей (1, 2, 2). Золото выиграла Татьяна Мацко (64 кг), серебро завоевали Кристина Казаной (60 кг) и Екатерина Калюжная (свыше 80 кг). Бронза в активе Лейлы Аббасовой (48 кг) и Ксении Данилович (52 кг).

В соревнованиях по боевому самбо — 3 (0, 1, 2) медали. Серебро завоевал Эдуард Муравицкий (74 кг), бронзовыми призерами стали Евгений Алексиевич (82 кг) и Сергей Фирсов (100 кг).