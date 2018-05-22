Мадуро объявил персоной нон грата поверенного в делах США 22.05.2018, 22:14

Николас Мадуро

Фото: Reuters

Диктатор заявил, что Тодд Робинсон должен покинуть Венесуэлу в течении 48 часов.

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро объявил персоной нон грата поверенного в делах США Тодда Робинсона, сообщает РИА "Новости".

"Требую, чтобы он покинул страну в течение 48 часов", — заявил Мадуро во время выступления в Национальном избирательном совете, куда он прибыл для церемонии вступления в должность главы государства.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы. По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро получил 5,8 миллиона голосов (около 68%). Всего в голосовании приняли участие чуть более 46% избирателей.

США назвали выборы фиктивными, а их результат — нелегитимным. Глава Госдепа Майк Помпео пообещал принять экономические и дипломатические меры для "восстановления демократии" в латиноамериканской стране.