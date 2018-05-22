Литва оправдала знаменитого актера Донатаса Банионисa 22.05.2018, 22:49

Донатанас Банионис

Фото: delfi.lt

Литовский актер не сотрудничал с КГБ.

"Межведомственная комиссия по оценке пособничества спецслужбам бывшего СССР не может признать, что граждане Литвы Саулюс Сондецкис и Донатас Банионис были тайными сотрудниками КГБ", – сказано в документе, который представили близким Сондецкиса и Баниониса, пишет Delfi.

Председатель Комиссии по люстрации Урмонас подтвердил, что комиссия постановила - Сондецкис и Банионис с КГБ не сотрудничали.

"ЛЦГЖС объявил, нацепил ярлык, подозревают в сотрудничестве. Ярлык есть, есть подозрения для стигматизации, это вызвало всякие черные мысли, а наша комиссия постановила, что это нельзя утверждать, нельзя утверждать, что они сотрудничали, таких данных нет. А источники данных, которые есть у ЛЦГЖС, разные, например, провокации", – сказал Урмонас, заметив, что вывод этой комиссии может быть использован в суде, если такой будет.

По мнению Урмонаса, ЛЦГЖС перед тем, как объявлять о сотрудничестве должен был обращаться в Комиссию по люстрации.

"Поступили безответственно. Я считаю, надо было сначала обратиться в комиссию. Сейчас развешивают эти подозрения как игрушки на судьбы людей, а ведь у людей есть дети, внуки. правовом государстве такого не должно быть", – сказал Урмонас.

Директор ЛЦГЖС Тересе Бураускайте уверяет, что объявленные центром данные не носят оценочный характер. "Мы объявляем документы, но никакие вердикты не выносим. Обсуждения и выводы - дело Комиссии по люстрации. Почему-то думают, что если мы дали документ, то это уже решение. Документ - это документ. (...) А то, что обратились, и они признали, что не сотрудничали - это очень хорошо", – сказала Бураускайте, заметив, что ЛЦГЖС выполняет законы.