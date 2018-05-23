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Александр Путило: Проблема хоккея в том, что им руководит Лукашенко

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  • 23.05.2018, 7:30
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В Беларуси не будет нормального хоккея при этой системе.

Спортивный обозреватель Александр Путило считает, что проблема белорусского хоккея в том, что им руководит Александр Лукашенко, а не специалисты.

«Белорусы в хоккее страдают. Видимо, поэтому страдают, что нас в хоккей заставляют играть», – заявил Александр Путило «Белсату», – Не будет в этой стране нормального хоккея — ну не наш это вид спорта».

Спортивный обозреватель уверен, что Лукашенко все равно будет вкладывать в хоккей, так как для него это идеология.

Путило уверен, что все проблемы белорусского хоккея – из-за государственного давления. «При этой системе хоккея не будет», – говорит он.


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