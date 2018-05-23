«Ради родного языка в детский сад ездим за 90 километров» 3 23.05.2018, 7:39

Белорусские патриоты способны на многое.

В ток-шоу «Каждый из нас» на телеканале «Белсат» молодые семьи рассказывают о своих войнах с отделами образования.

Чтобы отвезти ребенка в садик, жительница Пуховичского района Анастасия Кухаренко преодолевает дистанцию 90 км. Вместе с ребенком она ежедневно тратит на дорогу около 4 часов.

«Мы вынуждены. В других садиках, географически более близких, нет родного языка», – вздыхает Анастасия.

Беларусь отличается не только лесами и озерами, это редкая страна на планете, где до сих пор существует дискриминация родного языка, который является государственным. И ситуация с детскими садами это иллюстрирует.

«Вы так поздно у нас стали на очередь, что у вас шансов вообще в наши садики мало попасть, не то что в белорусскоязычные», – говорит специалист отдела образования отцу 10-месячного ребенка. Манипулятивная угроза попадает на видео.

Ситуация бьет по самосознанию молодых белорусов, так как непонятно, кого такие чиновницы стремятся воспитать – безродных «собак» или патриотов. Но стоит ли родителям ввязываться в войну с чиновниками за белорусскоязычные группы?

«Стоит. Чтобы наши дети не ехали умирать в Сирию или Абхазию», – резюмирует кандидат исторических наук Олег Трусов.