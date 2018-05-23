Ушел из жизни американский писатель Филип Рот 23.05.2018, 7:45

Лауреат Пулитцеровской премии и автор более 25 романов скончался на 86-м году жизни.

Американский писатель Филип Рот скончался на 86-м году жизни во вторник, 22 мая, сообщает dw.com.

Рот написал более 25 романов. Его первый сборник рассказов был опубликован в 1959 году. В 1998 году писатель удостоился Пулитцеровской премии за роман "Американская пастораль" (1998). В 2011 году Рот получил Международную Букеровскую премию.

Филип Рот родился 19 марта 1933 в городе Ньюарк штата Нью-Джерси. В 1954 году окончил Бакнеллский университет. В течение трех лет Рот преподавал литературу в Чикагском университете и занимался рецензированием кинофильмов и телепрограмм.