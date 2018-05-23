закрыть
23 мая 2018, среда, 9:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Ушел из жизни американский писатель Филип Рот

  • 23.05.2018, 7:45

Лауреат Пулитцеровской премии и автор более 25 романов скончался на 86-м году жизни.

Американский писатель Филип Рот скончался на 86-м году жизни во вторник, 22 мая, сообщает dw.com.

Рот написал более 25 романов. Его первый сборник рассказов был опубликован в 1959 году. В 1998 году писатель удостоился Пулитцеровской премии за роман "Американская пастораль" (1998). В 2011 году Рот получил Международную Букеровскую премию.

Филип Рот родился 19 марта 1933 в городе Ньюарк штата Нью-Джерси. В 1954 году окончил Бакнеллский университет. В течение трех лет Рот преподавал литературу в Чикагском университете и занимался рецензированием кинофильмов и телепрограмм.


популярное за неделю

Мнение

Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами
Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами Артём Черняк
Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип