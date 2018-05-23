«Большие деньги на кону»: минчане заблокировали замглавы района 7 23.05.2018, 7:51

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Милиция выводила чиновника через заднюю дверь.

Наступление на столичный частный сектор продолжается. На этот раз под ударом оказались жители нескольких кварталов между улицами Волгоградская и Севастопольская. 74 частных дома планируется заменить рядом многоэтажек и стоянкой, сообщает «Белсат».

Не имел пояснительной записки к плану детального проектирования района Василий Косовец, заместитель главы администрации Первомайского района. По закону без этого документа обсуждение проходить не может. Жители требовали от чиновника подписать резолюцию об отсутствии документа, Василий Косовец отказывался. Чтобы зафиксировать правонарушение, граждане вызвали милиционеров.

В итоге Василий Косовец встал, предложил свернуть дискуссию и направился к выходу из зала. Его задержали несколько активистов, которые уведомили чиновника о вызове милиции и предложили её дождаться. Активистка Алёна рассказала:

— Я вызвала милицию, так как представитель администрации отказался предоставить жителям документацию, нарушив постановление Совета министров № 687 «О проведении общественных обсуждений». Нам отказались подписывать заявление о пропаже пояснительной записки. Нам не подписали и жалобу.

Замглавы Первомайского района Василий Косовец отрезал, что никаких комментариев не будет. Прибывший на вызов лейтенант Максим Индейкин увёл чиновника в кабинет, где представители власти заперлись вдвоём. Чуть позже участковый инспектор рассказал окружившим кабинет людям, что Василий Косовец сам вызвал милицию из-за того, что его пытались насильно удержать. Жители обратили внимание на факт недостачи пояснительной записки. Лейтенант вернулся в кабинет. Затем милиционер продемонстрировал собравшимся заявление и пояснил, что замглавы района не имеет физической возможности предоставить слушателям записку.

Несмотря на возмущённые возгласы и требования немедленно опросить присутствующих, лейтенант Индейкин вывел представителя администрации района через задний двор уже закрывшегося помещения ЖРЭО. Вернувшись к протестующим, представитель милиции пояснил, что не видит причин далее задерживать Василия Косовца. В присутствии лейтенанта Индейкина, а также прибывшего по новому вызову дежурного по РУВД оставшаяся инициативная группа из двух десятков человек составила коллективное обращение в милицию с требованием обратить внимание на нарушения закона со стороны чиновников (с подробным перечислением нарушений) и принять меры. Собрание продолжалось почти 6 часов и завершилось ближе к полуночи.

«Они смогли объяснить, как мы можем на бумаге написать заявление, чтобы зафиксировать это правонарушение, которое имеет очень большие последствия. Потому что большие деньги на кону, инвестиции, судьбы людей», – говорит житель района Виталий Щур.

Заместитель главы администрации не имел ответа на вопросы, почему не включили в комиссию членов инициативной группы жителей района, почему из 15 дней, отведенных на презентацию, 5 дней приходится на выходные, и никоим образом эти дни не компенсировали.

На данный момент жители района уже составили жалобы на действия администрации Первомайского района в Министерство архитектуры и в прокуратуру.

«Нарушены сроки, это в первую очередь. И на основании этого мы будем просить признать недействительным общественное обсуждение, и его переносить или отменять вообще», – отмечает житель района Евгений Сорока.

Даже без пояснительной записки жителям очевидны многочисленные упущения существующего проекта: например, на плане существуют частные дома, на месте которых уже давно стоят многоэтажки.

«Проект в нынешней редакции требует серьезной переработки, чтобы были просчитаны нормально вопросы нагрузки на экологию, вопросы водозабора, вопросы расширения улицы Волгоградская, вопрос строительства поликлиники и школы», – продолжает Виталий Щур.

Пришлет ли администрация района проект на разработку, пока неизвестно. Жители надеются, что хотя бы в этом году, который объявлен годом малой родины, чиновники прислушаются к их мнению.