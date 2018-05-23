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В Аргентине биткоин будут использовать вместо SWIFT-переводов

  • 23.05.2018, 7:47

Новая услуга будет доступна уже с этой недели.

Аргентинский банк Banco Masventas заключил соглашение с криптовалютной биржей Bitex для осуществления трансграничных переводов при помощи биткоина. Для клиентов банка услуга будет доступна уже на этой неделе, сообщает CoinDesk.

При обработке международного платежа банк будет обращаться к Bitex как к поставщику услуги.

«Наши клиенты получают прозрачность, они не работают с биткоином и не видят его. Мы предоставляем им услугу, а они не соприкасаются с биткоином», — пояснил представитель криптобиржи.

В свою очередь, в Banco Masventas надеются, что сотрудничество позволит развивать цифровые сервисы банка и позволит снизить комиссию за осуществление трансграничных платежей.

Отметим, что это сотрудничество стало первым примером использования биткоина аргентинскими финансовым учреждением для осуществления трансграничных платежей.


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