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Восемь достойных внедорожников, которые мало известны белорусам

  • 23.05.2018, 8:22
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В последние годы сегмент этих авто растет очень быстрыми темпами во всех странах мира.

Такие модели сейчас есть в линейке практически каждого автопроизводителя. Большинство европейцев, в том числе белорусов, даже не слышали о тех моделях, которые Ford, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Suzuki, GM и Kia-Hyundai продают за пределами Европы. А ведь среди них есть очень интересные модели.

Издание autonews.ua представило ТОП-8 самых интересных SUV, о которых мало наслышаны автомобилисты на Старом Континенте.

Кроме того, в развивающихся странах до сих пор можно встретит ставшие уже классические модели, которые, официально уже сняты с серийного производства и их нет в продаже в Европе или в США. Так, например, в странах Ближнего Востока до сих пор продается Nissan Patrol, которого, например, в Германии нет с 2009 года.

Ford Everest

В Южной Америке и в Китае можно купить семиместный Ford Everest. В линейку его двигателей входит 2,2 л дизель мощностью 150 л.с., и 3,2 л агрегат мощностью 200 л.с.

Ford Endeavour

В Индии, Австралии и в Таиланде продается Ford Endeavour, который построен на базе южноамериканского Everest. В 2015 году появился Endeavour третьего поколения, созданный на базе Ford Ranger (T6).

Fords Explorer.

В США большой популярностью пользуется внедорожник Fords Explorer. Сейчас американцам предлагают пятое поколение этой модели (с 2015 года). Он стал значительно красивей и лучше, чем модель предыдущего поколения. К тому же, из его линейки двигателей исчезли моторы V8, потребляющие слишком много топлива. Мощность турбодвигателя V6 составляет 365 л.с. С таким мотором внедорожник расходует 20 л топлива на 100 км пути.

Ford Expedition

Полноразмерный внедорожник Ford Expedition выглядит впечатляюще. Он сам по себе большой, но у него к тому же есть ещё и удлиненная версия (её длина – около 5,7 метров). Под капотом располагается двигатель мощностью 400 л.с. и 650 Нм крутящего момента.

Lincoln Navigator

Lincoln Navigator построен на той же платформе, что и Expedition. Он оснащается 3,5 л двигателем Ecoboost V6 мощностью 415 л.с., который работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Расход топлива – 11,4 л на 100 км пути. Максимальная скорость – 197 км/ч.

Салон отделан высококачественными материалами, там есть современные технологии.

Toyota Kluger

В Австралии продается Toyota Kluger, который является на самом деле копией Toyota Highlander. Просто, на Зеленом Континенте до появления Toyota Kluger уже был один Highlander — Down Under Highlander (Hyundai Terracan). Поэтому японцам пришлось поменять название.

Toyota 4Runner N280

Только в США можно купить Toyota 4Runner N280, построенный на базе Land Cruiser 120. Он оснащается 4,0 л двигателем мощностью 273 л.с. Этот внедорожник хорошо оборудован для поездок по сельской местности.

Toyota Fortuner

Не только Ford умеет создавать внедорожники на базе пикапов. С этой задачей хорошо справляется и Toyota. В Таиланде Toyota на базе пикапа Hilux построила внедорожник Toyota Fortuner. Он предназначен для Азии, Африки и Южной Америки. Fortuner текущего поколения имеет задний или полный привод. В линейку его двигателей входят бензиновые и дизельные агрегаты мощностью от 150 л.с. до 238 л.с.


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