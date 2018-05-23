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Стадион брестского «Динамо» назовут в честь арабского шейха

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  • 23.05.2018, 8:27
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Логотип клуба разместили на фоне портрета Зайд ибн Султан Аль Нахайяна.

Стадион брестского «Динамо» получит имя «Зайд». Об этом на проходившей в Абу-Даби пресс-конференции в честь назначения Диего Марадоны председателем правления белорусского клуба объявил представитель Белорусско-эмиратского делового союза Сейф Таджеддин, сообщает nn.by.

Логотип брестского «Динамо» был размещен на мероприятии на фоне портрета шейха Зайд ибн Султан Аль Нахайяна — президента ОАЭ с 1971 по 2014. В этом году ему исполнилось бы ровно 100 лет.

В то же время издание Al-Ain, представители которого посетили пресс-конференцию, уточняет, что стадион будет не только переименован в честь шейха, но и модернизирован. В заметке не уточняется, идет ли речь об ОСК «Брестский», но сообщается именно о переименовании.


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