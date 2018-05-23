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США дали шанс второй компании Дерипаски

  • 23.05.2018, 8:59
Олег Дерипаска
Фото: РИА «Новости»

Олигарх должен лишиться контроля над группой компаний ГАЗ.

Минфин США допустил возможность снятия санкций с группы компаний ГАЗ Олега Дерипаски, если миллиардер откажется от контроля над ней. Об этом говорится в пояснении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC), занимающегося вопросами санкций, которое было опубликовано 22 мая, сообщает РБК.

«В соответствии с нормами OFAC, юридические и физические лица могут быть удалены [из санкционного списка] в случае изменения обстоятельств, которые привели к санкционным мерам. В случае группы ГАЗ при условии отсутствия других неблагоприятных сведений и в соответствии с фактами и обстоятельствами, изложенными в любом ходатайстве об исключении из списка, США могут снять или ослабить санкции в случае отказа всех лиц, находящихся под санкциями, в том числе Олега Дерипаски, от контроля над группой ГАЗ», — пояснили в Минфине США.

Кроме того, OFAC смягчил для группы ГАЗ условия санкций, продлив срок, в течение которого американские физические и юридические лица могут завершить сделки с компанией. Если ранее конечным сроком для прекращения сотрудничества с российской компанией было 5 июня, то теперь сроки партнерства с группой ГАЗ могут быть расширены до 23 октября 2018 года. Но это касается только контрактов и операций, которые были начаты или согласованы до 6 апреля, то есть до внесения группы ГАЗ в санкционный список.

физическое/юридическое лицо, находящееся в санкционном списке SDN. Такое же уточнение теперь относится и к UC Rusal (в прежней формулировке, обещавшей снятие санкций с Rusal, речь шла только про контроль со стороны Дерипаски). Это значит, что Минфин США посчитал недостаточным план Дерипаски по сокращению доли в En+ ниже 50% ради исключения Rusal из санкционного списка. Понадобится также, чтобы сама En+ прекратила контролировать Rusal (а для этого нужно менять акционерное соглашение Rusal, по которому En+ осуществляет контроль над алюминиевой компанией, владея менее 50% акций).

Представитель Дерипаски в ответ на запрос РБК от комментариев отказался.

Ранее аналогичные условия были озвучены Вашингтоном в отношении снятия санкций с другой компании Дерипаски —одного из крупнейших в мире производителей алюминия UC Rusal. Поскольку Дерипаска контролирует Rusal через компанию En+ (она тоже попала под санкции), в En+ был принят так называемый «план Баркера» (названый в честь председателя совета директоров En+ Грегори Баркера). Задачей плана стало снижение доли Дерипаски в En+ до менее чем 50%, что должно привести к отмене его непрямого контроля над Rusal.

В конце апреля En+ сообщила, что Дерипаска «принципиально согласился» снизить долю в En+ «до уровня ниже 50%». 18 мая миллиардер покинул состав совета директоров En+. Кроме того, он взял на себя обязательство не переизбираться в руководящие органы UC Rusal.

21 мая UC Rusal выпустила предупреждение для акционеров и потенциальных инвесторов, что угроза негативного влияния санкций на бизнес компании сохраняется.

6 апреля Дерипаска, компании En+, UC Rusal и другие структуры бизнесмена попали в санкционный список США (SDN). После этого UC Rusal сообщила, что из-за санкций возможны технические дефолты по ее долговым обязательствам; международные трейдеры перестали закупать алюминий компании, западные биржи приостановили торги ее металлом.

Позднее Минфин США заявил о возможности снятия санкций с UC Rusal в случае отказа Дерипаски от контроля над компанией. Однако бывший старший советник OFAC, эксперт Atlantic Council Брайан О’Тул в разговоре с РБК объяснил, что снижение структурами Дерипаски доли в En+ до уровня ниже 50% не обязательно приведет к снятию санкций. По словам О’Тула, OFAC после сделки изучит, сохраняет ли Дерипаска контроль над компанией и продолжает ли извлекать выгоду. Помимо этого, добавил он, наверняка будут приниматься во внимание и другие факторы и соображения.

Публичное акционерное общество «ГАЗ» на 65,56% (доля обыкновенных акций) принадлежит ООО «Русские машины» (группа Basic Element), следует из данных группы ГАЗ на 31 марта 2018 года. И «Русские машины», и Basic Element внесены в блокирующий санкционный список США как структуры, подконтрольные Дерипаске. Еще 17,5% акций ГАЗ принадлежали управляющей компании «Ингосстрах—Инвестиции», но 6 апреля, в день введения санкций против группы ГАЗ, доля была продана московскому ООО «Инвесттех». Поскольку акции ГАЗ торгуются на Московской бирже, среди миноритариев компании есть (или были) западные инвесторы: например, 2,2% акций на конец 2017 года принадлежали Норвежскому суверенному фонду.


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