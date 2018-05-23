В России предложили заблокировать сервис бронирования отелей Booking 1 23.05.2018, 9:30

С инициативой выступило Министерство культуры.

Минкультуры России предложило рассмотреть возможность ограничения работы сервиса онлайн-бронирования гостиниц и апартаментов Booking.com в России. Об этом во вторник, 22 мая, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

Накануне в адрес Ростуризма поступило соответствующее письмо. Ведомство представит свою позицию по деятельности сервиса до 4 июня.

С инициативой ограничить работу сервиса в России в Минкультуры ранее обратился руководитель туроператора «Свой туристический сервис» Сергей Войтович. Свое предложение он расценивает как ответ на санкции США в отношении России.

По словам Войтовича, ограничение предполагается ввести на бронирование российских гостиниц для пользователей на территории РФ.

Сервис Booking.com, позволяющий бронировать через интернет отели и апартаменты по всему миру, был основан в Амстердаме в 1996 году. Он принадлежит американской компании Booking Holdings.