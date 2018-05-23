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Диетологи назвали самые полезные продукты для завтрака

  • 23.05.2018, 9:36

Прием пищи по утрам – один из главных факторов здоровья.

Неоднократно ученые напоминали о том, что нужно обязательно завтракать, потому как этот прием пищи считается самым главным, пишет hronika.info.

Основными задачами завтрака являются: разбудить человека, простимулировать перистальтику его кишечника, зарядить организм энергией, заставить мозг "включиться" и исключить сонливость.

Получается, что, не позавтракав, мы сами себе ухудшаем качество жизни и здоровья.

Диетологи убеждены, что есть на завтрак оставшиеся с вечера блюда крайне не полезно. Опять же, все дело в функциях, которые должен выполнить утренний прием пищи, а если он состоит не из углеводов, а исключительно белков и жиров, то нет смысла завтракать вообще. В таком случае после еды человек еще больше захочет спать, как и весь его организм.

Оказывается, существует целый ряд продуктов, стимулирующих мозговые центры и кишечник, поэтому их рекомендуют есть по утрам.

К полезным для завтрака продуктам относят:

- лесные ягоды;

- белокочанную капусту;

- свеклу;

- цитрусовые фрукты;

- гранаты;

- какао-бобы.

Нельзя представить здоровый завтрак без каши, тем более, что вариантов очень много: рис, гречка, овсянка, чечевица, булгур и прочие. В них достаточно клетчатки и углеводов, благодаря которым польза от завтрака будет колоссальной.

Из перечисленных выше продуктов можно готовить свежие салаты или есть в чистом виде, но не добавляя к ним сахара и соли. Эти два продукта тормозят обменные процессы в кишечнике, задерживают жидкость, повышают уровень глюкозы в крови, а потому после завтрака вам может снова захотеться спать.

Чтобы окончательно проснуться, диетологи рекомендуют выпить после завтрака фреш из любых фруктов/овощей, имеющихся в холодильнике, зеленый чай с лимоном и имбирем или натуральный кофе со специями.


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