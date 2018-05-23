Видит око, да зуб неймет Владимир Тарасов, «Белрынок»

23.05.2018, 9:46

Акции белорусских ОАО – довольно странное явление в экономике.

Белорусский рынок акций в чем-то напоминает рынок жилой недвижимости: есть акции, которые могут принести и даже приносят их владельцам высокий доход, но поди ж ты их купи… Проще, а чаще и выгоднее, приобрести акции за границей.

В настоящее время ставки по валютным вкладам в белорусских банках и облигациям падают, рублевые депозиты выглядят ненадежными, в связи с чем стоит задумываться о других способах инвестиций, в частности, об акциях предприятий.

Биржа есть, а котировок акций нет

В нашей стране есть акционерные общества, которые выпускают акции, а также Белорусская валютно-фондовая биржа, где совершаются сделки с ценными бумагами. Акции некоторых ОАО год от года растут в цене и по ним выплачиваются высокие дивиденды. Наверное, лучшим по данным показателям ОАО страны является производитель бытовой техники – Брестгазоаппарат, так как он регулярно на протяжении многих лет выплачивает своим акционерам значительные дивиденды и демонстрирует высокие финансовые показатели.

Так, по итогам 2017 года на выплату дивидендов предприятие направило 73,83% чистой прибыли, что обеспечило выплаты на 1 акцию в размере 140 BYN. Финансовые показатели работы предприятия за год впечатляют: выручка увеличилась на 10,73% и достигла 215,6 млн. BYN, а валовая прибыль от реализации составила 36,2 млн. BYN против 27,2 млн. BYN годом ранее.

Но Брестгазоаппарат это исключение среди белорусских предприятий, подобных примеров в стране очень мало. Как правило, ОАО направляют на дивиденды мизерные суммы или не платят их вообще. К тому же, акции хороших предприятий купить практически невозможно. Приобрести акции американских корпораций жителям Беларуси намного проще, для этого надо только договориться с компаниями – посредниками, после чего сделка будет совершена очень быстро. А чтобы купить акции белорусского предприятия, любого, не только Брестгазоаппарата, надо посмотреть на Белорусской валютно-фондовой бирже, имеются ли заявки на их продажу. Как правило, продавцов акций хороших предприятий, выплачивающих высокие дивиденды и имеющих хорошие финансовые показатели, нет. То есть надо ждать появления предложения, постоянно контролируя данные биржи. Процесс ожидания может занять недели и месяцы. К тому же акции появятся, скорее всего, не в том количестве, которое необходимо, и возникнет проблема дальнейшего приобретения или дележа пакета. Да и цена будет неизвестно какая, потому что никаких рыночных котировок акций нет.

Есть проблема и с выбором ОАО. Это на зарубежных рынках у ОАО имеется история котировок акций и известна дивидендная политика, что облегчает выбор. Руководители крупнейших корпораций там часто выступают в прессе, о них много пишут. В Беларуси доступного и ликвидного рынка акций, а также легко доступной информации об ОАО и их руководстве в настоящее время нет.

В то же время, нельзя сказать, что нет инвесторов, которые пытаются вкладывать средства в акции в РБ. Но их очень мало, так как им просто нечего покупать.

По данным Министерства финансов РБ, в 2017 году на Белорусской валютно-фондовой бирже было заключено 3 622 сделки в процессе обращения акций на организованном рынке (на сумму 84,2 млн. BYN). Кроме того, на неорганизованном рынке профессиональные участники рынка ценных бумаг зарегистрировали 1 268 сделок купли-продажи акций ОАО на 108,9 млн. BYN. Итого в Беларуси на 2 397 эмитентов акций, допущенных к обращению на БВФБ (по состоянию на 1 января 2018 года), было заключено 4 890 сделок. То есть, в среднем 2 сделки на одного эмитента. О каких инвестициях тут можно говорить?

Кроме того, случаев размещению акций на организованном рынке в 2017 году, как и в 2016 году, не было. А в Белорусской котировочной автоматизированной системы (БЕКАС), где любой житель Беларуси может выставить заявку на покупку или продаж акций, в 2017 году появились 46 заявок на продажу акций, и 172 заявки – на покупку. Последние величины, пожалуй, наиболее точно характеризуют состояние, в котором находится рынок белорусских акций. Несложно подсчитать, что в среднем в 2017 году в неделю появлялось только одно объявление владельца акций о намерении их продать … Вот уж простор для инвесторов.

На падающем рынке тоже можно зарабатывать

В таких условиях стоит обратить внимание на акции зарубежных корпораций, благо, что техническая возможность приобретения акций или финансовых инструментов, связанных с акциями, у жителей Беларуси имеется (можно обратиться в банки или к форекс-компаниям). В 2017 году у этих компаний и МТБанка было 3 тыс. клиентов, и по данным Национального банка, около 70% их операций оказались с положительным результатом.

На валютном рынке форекс зарабатывать сложно, а вот на рынке акций возможности были неплохие. Например, фондовый индекс крупнейших американских корпораций Dow Jones в 2017 году вырос на 25,1%, индекс широкого рынка S&P 500 – на 19,4%, а индекс высокотехнологических предприятий NASDAQ – на 28,2%. В таких условиях трудно получить убытки. Правда, надо иметь в виду, что зарабатывать средства за рубежом становится все сложнее. Безудержный рост цен акций, наблюдавшийся там на протяжении нескольких лет, в текущем году закончился, начинается длительный период спада (см. рис. с динамикой индекса S&P 500).

Но и сейчас имеются возможности заработать. Например, 26 апреля акции компании Facebook выросли примерно на 10% после объявления о лучших, чем ожидалось результатах работы компании за I квартал 2018 года и планах по ее дальнейшей деятельности. Правда, в марте акции этой компании значительно подешевели после скандала с утечкой информации об ее пользователях. Значительные колебания цен происходили и с акциями Apple, а также многих других компаний.

Но надо иметь в виду, что значительные колебания цен происходят при появлении неожиданных для инвесторов новостей, предугадывать которые, вообще-то, никто не умеет.

Если страшно работать на переоцененном рынке акций США, которому грозит крах, можно вкладывать деньги на рынках, где акции недооценены. Например, в России. Но это занятие тоже не для слабонервных, хотя такого рода любители имеются. Так, в апреле текущего года, иностранные спекулянты активно скупали российские ценные бумаги после того, как курс российского рубля и фондовые индексы РТС и ММВБ рухнули примерно на 10% из-за новых санкций со стороны США. Но в мае, после того, как индексы компенсировали часть потерь, инвесторы продали акции, зафиксировав прибыль в размере нескольких процентов. И это за один месяц.

Есть и другие способы инвестирования в акции. Как сообщил информационному агентству Bloomberg стратег JPMorgan Asset Management Japan Ltd. по мировым рынкам Йосинори Сигеми, японские инвесторы в настоящее время продают акции промышленных и высокотехнологических компаний, и покупают защитные акции – ценные бумаги предприятий, продукция которых будут востребована даже в период кризиса (пищевой промышленности и т. п.).

Акции некоторых белорусских ОАО вполне можно расценивать как защитные ценные бумаги. Такие акции сейчас вполне можно приобретать, если, конечно, подвернется такая возможность (может, акции хотят продать знакомые или родственники). Ситуация здесь примерно та же, что и в белорусской недвижимости: приобретать жилье в инвестиционных целях на открытом рынке смысла нет, а вот использовать имеющиеся каналы строительства по льготным ценам очень даже стоит. А что касается людей, которые имеют акции белорусских ОАО, но не продают их, то они, в общем случае, поступают правильно: сейчас не время продавать такие ценные бумаги, если конечно, за них не предлагают высокую цену, что бывает редко.

Владимир Тарасов, «Белрынок»