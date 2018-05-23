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Испанский тренер объявил, что заменит Арсена Венгера в «Арсенале»

  • 23.05.2018, 9:59
Арсен Венгер

Официального подтверждения информации пока не поступило.

Официальный сайт известного испанского специалиста Унаи Эмери сообщил о его назначении главным тренером «Арсенала», пишет tut.by.

На портале была размещена эмблема лондонского клуба, фотография испанца и его подпись со словами «Горд быть членом семьи «Арсенала».

Однако позже сообщение было удалено. На данный момент сайт Унаи Эмери не работает.

Ранее стало известно, что 46-летний Эмери близок к подписанию контракта с «Арсеналом» по схеме «2+1», а его оклад составит 5 миллионов фунтов в год.

Два минувших года Эмери проработал главным тренером «Пари Сен-Жермен» и покинул французский клуб по окончании сезона.

Ранее Унаи Эмери был рулевым «Валенсии», с котрой трижды кряду занимал третье место в чемпионате Испании (2010, 2011, 2012). С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С испанской «Севильей» трижды подряд выиграл Лигу Европы (2014, 2015, 2016). У руля ПСЖ — чемпион Франции (2018), обладатель Кубка Франции (2017, 2018), обладатель Кубка французской лиги (2017, 2018), обладатель Суперкубка Франции (2016, 2017).

В апреле легендарный главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер выступил с заявлением, в котором сообщил, что после завершения нынешнего сезона покинет свой пост.

68-летний Арсен Венгер тренирует «Арсенал» с 1996 года. Он 3 раза приводил клуб к титулу чемпиона Англии (1998, 2002, 2004), 7 раз завоевывал с ним Кубок Англии (1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017), еще 7 раз — Суперкубок (1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017).

Выводил «Арсенал» в финалы Лиги чемпионов (2006) и Кубка УЕФА (2000).

Трижды признавался лучшим тренером английской премьер-лиги (1998, 2002, 2004) и 4 раза — тренером года в Европе (2000, 2002, 2003, 2004). В 2006 году включен в Зал славы английского футбола.


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