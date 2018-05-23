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Бедный Николай

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  • Алексей Мельников
  • 23.05.2018, 10:10
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Алексей Мельников

«Русский мир» по-своему отвечает британской королевской свадьбе, пародирует ушедшую век назад монархию.

Отставную балерину Волочкову салонно изобразили на огромном портрете рядом с Николаем II. Обтянув себя платьем, Волочкова поместилась перед портретом и сообщила, что прочитает в одном из радиоэфиров дневники Матильды Кшесинской.

"Мне кажется, у меня с этой балериной много общего. Я сделаю это от души!"

Бедный Николай. Не дают ему покоя.

Появилась у него, спустя столетие после гибели, так сказать, навязчивая "жена" (Поклонская), а теперь еще, для полноты исторического российского безумия, открылась танцующая "любовница" (Волочкова).

Но, нужно, однако, сказать, в споре за "историческое соответствие" маскарадное первенство на стороне Волочковой. Она все же балерина, как и Кшесинская.

С молодым прокурором Поклонской, приревновавшей "Николая" к "Матильде" Учителя — русского Тинто Брасса, дело обстоит плохо. На золотых погонах с позументом Николай точно не был женат.

Однако безумие "русского мира" стирает любые границы, уничтожает все понятия, все приличия. Николай жил, Николай жив, Николай будет жить. Как Ленин. В покое его не оставят. Достанут из прошлого. Не впервой. Он "вместе с нами" — шагает портретом в "бессмертном полку". Во всяком случае до тех пор, пока в России не родилась новая наследуемая власть.

Алексей Мельников livejournal.com


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