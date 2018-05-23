Польская писательница стала лауреатом Букеровской премии 23.05.2018, 10:27

Ольга Токарчук

Фото: PAP/EPA / Justin NgRetna

До 2014 года лауреатами могли стать лишь авторы из Великобритании, Ирландии и стран Британского содружества.

Лауреатом международной Букеровской премии 2018 года стала польская писательница Ольга Токарчук за роман «Bieguni» («Flights»), сообщает «Радио Польша».

Церемония награждения прошла вечером во вторник, 22 мая, в лондонском музее Виктории и Альберта. Роман «Bieguni», вышедший в свет в Польше в 2007 году, был переведен на английский язык Дженнифер Крофт и опубликован издательством Fitzcarraldo Editions. Во время церемонии награждения Ольга Токарчук особую благодарность выразила именно автору перевода. Денежная награда в размере 50 тыс. фунтов стерлингов, приуроченная к Букеровской премии, делится между автором и переводчиком.

Впервые Букеровская премия была вручена в 1969 году. До 2014 года лауреатами могли стать лишь авторы из Великобритании, Ирландии и стран Британского содружества. С 2014 года правила возможность получить премию имеют писатели из разных стран при условии, что их произведение переведено на английский язык и опубликовано в Великобритании.