На экс-гендиректора «Беларусьфильма» завели уголовное дело 4 23.05.2018, 10:32

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Олег Сильванович злоупотребил служебными полномочиями.

В отношении бывшего гендиректора РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм» Олега Сильвановича возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями (ч. 3 ст. 424 УК) при использовании бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на производство полнометражного игрового фильма «С 8 марта, мужчины», сообщает пресс-служба МВД.

Установлено, что в 2012 году между Министерством культуры Беларуси и РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм» заключен договор на совместное производство и использование фильма «С 8 марта, мужчины» общей стоимостью почти 3 000 000 белорусских рублей ($ 1 500 000).

Обладателем исключительного права на фильм и иных имущественных прав выступило Министерство культуры, которое затратило из бюджета на производство фильма более 1 000 000 белорусских рублей ($ 500 000), киностудия выделила собственных средств почти 1 000 000 белорусских рублей ($ 500 000).

В апреле 2013 года бывший гендиректор от лица киностудии заключил договор на производство фильма с российским субъектом ООО «Москит», которым инвестировано в создание фильма более 1 000 000 белорусских рублей ($ 500 000).

«Впоследствии руководитель киностудии, злоупотребляя служебными полномочиями, умышленно заключил в октябре 2013 года договор с третьим лицом (тоже российский субъект хозяйствования) на кинотеатральный показ указанного фильма на территории всего мира, а в январе 2014 года подписал дополнительное соглашение о передаче им исключительного права на фильм», — сообщила старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Вероника Посметьева.

В милиции отмечают: подозреваемый заведомо знал, что правообладателем фильма «С 8 марта, мужчины» на тот момент являлось Министерство культуры Беларуси и только с июля 2014 года, после подписания акта приемки фильма, киностудия получит безвозмездно исключительное право на него, с обязательным условием о направлении прибыли от использования фильма на развитие фильмопроизводства с последующим предоставлением ежегодных отчетов в Минкульт.

«Бывший директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм», будучи должностным лицом, занимающим ответственное положение, своими действиями причинил существенный вред государственным и общественным интересам, выразившийся в утрате министерством и киностудией прав на самостоятельное использование фильма на территории всех стран мира, причинении убытков в виде неполучения прибыли от коммерческого использования фильма, ненаправлении указанной прибыли на развитие отечественной кинематографии и замедлении ее реформирования, ухудшении экономического положения киностудии, подрыве ее деловой репутации», — рассказали в милиции.

МВД со ссылкой на информацию из интернета сообщает, что российская сторона получила почти $ 3 000 000 от использования фильма «С 8 марта, мужчины», вложив в его создание $ 500 000, а Минкульт Беларуси и Национальная киностудия, затратив на создание фильма $ 1 000 000, прибыли от использования фильма не получили, более того, лишены такого права в течение ближайшей перспективы.

В милиции отмечают, что в настоящее время предприятия — резиденты Беларуси государственной формы собственности вынуждены выкупать право проката указанного фильма на территории страны у иностранных юридических лиц, которым ООО «Москит» за вознаграждение доверило реализацию проката рассматриваемого кинопродукта.