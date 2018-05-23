Для первых испытаний Javelin в Украине применили настоящие танки 9 23.05.2018, 10:57

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Испытания прошли успешно.

Во вторник, 22 мая, на полигоне украинской армии состоялись испытания противотанковых управляемых ракетных комплексов, где впервые протестировали американские Javelin, пишет "Новое Время".

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Украинская Стугна и американский Джавелин точно и надежно уничтожили цели", - говорится в сообщении.