«Свобода слова - это то, на что не нужно спрашивать разрешения у властей» 23.05.2018, 11:37

Константин Жуковский

Фото: «Радыё Свабода»

Гомельский журналист обжалует несправедливый максимальный штраф.

По информации БАЖ, журналист-фрилансер Константин Жуковский из Гомеля обжалует в областном суде постановление судьи Гомельского района Тамары Заставнецкой о наказании по статье 22.9 КоАП.

Суд наказал журналиста максимальным административным штрафом - 1 225 рублей за якобы незаконное изготовление продукции СМИ.

11 мая судья Заставнецкая заочно приговорила Жуковского к крупному штрафу за то, что он, как сказано в постановлении суда, "19 марта находился в деревне Рудня Гомельского района, где произвел, а потом распространил на спутниковом телеканале "Белсат" сюжет под названием "Деревенский Армагеддон: коровы дохнут, работникам выдают непригодное молоко".

Сам Жуковский считает, что милиция, а за ней и суды наказывают фрилансеров за то, что они не приукрашивают ситуацию, а отражают "реальное положение людей в малых городках, деревнях и отдаленных райцентрах, куда не всегда доезжают официальные государственные пропагандисты, чтобы не портить общее изображение белорусского "благополучия и стабильности".

Региональный юрист ОО "Белорусский ассоциации журналистов" Леонид Судаленко, который помогает Жуковскому обжаловать постановление на административный штраф, заявляет, что попытки государства разделить информацию на «законную» и «незаконную» - неправомерны.

"Свобода слова и распространение информации - это то, на что не нужно спрашивать разрешения у государства. Они гарантированы гражданину Конституцией и международными соглашениями, которые ратифицировала Беларусь ", - комментирует ситуацию Леонид Судаленко.