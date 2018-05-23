Спецпропаганда как оружие 2 Юрий Христензен

23.05.2018, 11:54

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Появление спецпропаганды может свидетельствовать о том, что Кремль опять готовит какую-то подлость.

В комментариях немецкий философ Алина Плитман рассказала, что читает сейчас дневник военных лет Эриха Кестнера. Там есть интересный эпизод о геббельсовской пропаганде. Перед тем как напасть на очередную страну, в ней тут же появлялись угнетенные местным населением немецкие меньшинства. Внимательный читатель и радиослушатель через некоторое время стал по таким косвенным признакам вычислять, какая страна будет следующей.

Я ответил, что уже давно использую эту методику. Военная пропаганда Кремля мало отличается от геббельсовской и использует те же методы спецпропаганды. Когда в Крыму задержали первых "диверсантов", и из Кремля звучали грозные заявления, в Украине сильно заволновались, что может начаться новая война. Я их успокаивал, что войны не будет, потому что спецпропаганда молчит и неоткуда взяться мобрезерву для очередных военных действий.

После этого междусобойчика пошел на кухню и включил телевизор. По "России24" на полном серьезе рассказывали, как украинские националисты насиловали девочку на Донбассе, залили в нее пену и убили отца. Давненько я не слышал подобных перлов. Все было подано в лучших традициях спецпропаганды. Рассказ звучал из уст украинского "эксперта" со ссылкой на слова командующего группы "Север" вооруженных сил Украины.

Спецпропаганда - это сильное оружие, которое включается только накануне войны. В промежутках между военными действиями используются активные мероприятия, которые работают с нарративами. Активные мероприятия меняют картину мира целых социальных групп. Спецпропаганда работает с яркими образами, типа "распятого мальчика", с помощью которых взламываются психологические барьеры и человек мотивируется к действию в ущерб себе и окружающим людям.

Появление спецпропаганды на центральных российских каналах может свидетельствовать о том, что Кремль опять готовит какую-то гадость. Там любят готовить гадости на фоне ярких спортивных событий. Здесь они тоже ничего нового на придумали. События после Сочинской Олимпиады 2014 года были калькой событий после Берлинской Олимпиады 1936 года. Тот же почерк, та же риторика и тот же моральный облик организаторов и исполнителей. Даже цитаты о "национал-предателях" и те из "Майн кампф".

Мы этого не замечаем, потому что находимся внутри событий, но в Украине с помощью активных мероприятий Кремля создана предконфликтная ситуация. Мы о ней можем судить по косвенным признакам, как, например, растиражированные планы расстрела украинского парламента и усиление спецпропаганды на центральных российских телеканалах. Отсутствие прямого вмешательства Кремля в события в Армении также могут свидетельствовать о том, что там готовят большую гадость и не готовы размениваться по мелочам.

На фото 9 мая этого года в Одессе. Если бы не флаги в цветах "одесской народной республики", я бы сказал, что это средняя полоса России. Здесь есть новодел кремлевского культа победы, которого 10-20 лет назад еще не было в Одессе, и нет символов Украины. Все это ресурс для развязывания очередной "гражданской" войны. Она будет принимать не те формы, которые мы ожидаем. Скорее всего это будут теракты и спецпропагандой начнут накачивать обе стороны конфликта. По крайней мере так написано в старых гэбэшных методичках.

Юрий Христензен