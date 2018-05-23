закрыть
23 мая 2018, среда, 13:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Завтра ожидается до +25°С

  • 23.05.2018, 11:57

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

24 мая погоду Беларуси будут определять атмосферный фронт и неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность, сообщает Гидромет.

Ночью преимущественно по востоку страны, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +8..+14°С, во второй половине дня повысится до +19..+25°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

25 мая страна будет находиться на периферии антициклона с центром над Ленинградской областью, в зоне фронтальной системы, смещающейся на юго-западную часть страны. Ночью местами, днем преимущественно по юго-западной половине республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +20..+26°С.

26 мая большая часть страны окажется под влиянием северного антициклона перемещающегося на Верхнюю Волгу, лишь в ночные и утренние часы по крайнему юго-западу еще скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах по юго-западу ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +17..+23°С, в западных районах ночью +14..+15°С, днем +24..+25°С.


популярное за неделю

Мнение

Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами
Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами Артём Черняк
Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип