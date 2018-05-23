Военный кабинет Израиля провел секретное заседание в бункере
- 23.05.2018, 11:59
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Биньямин Нетаньяху перевел работу министров в режим чрезвычайной секретности.
Военно-политический кабинет правительства Израиля перенес все совещания в секретный подземный бункер, в котором расположен национальный центр управления кризисными ситуациями, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
По информации агентства, встречи военного кабинета во главе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху проводятся каждую неделю.
Впервые бункер был использован в 2011 году. Он находится под правительственным комплексом в Иерусалиме и состоит из жилых помещений и командных объектов.
Отмечается, что заседания в бункере начались на фоне нарастания напряженности в отношениях с Ираном.
В свою очередь члены правительства рассказали одному из израильских телеканалов, что одной из главных причин переноса встреч в бункер является желание Нетаньяху не допустить утечки данных и его страх шпионской активности со стороны враждебных государств.
В то же время они отказались сообщить подробности заседаний.