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Военный кабинет Израиля провел секретное заседание в бункере

  • 23.05.2018, 11:59
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Биньямин Нетаньяху перевел работу министров в режим чрезвычайной секретности.

Военно-политический кабинет правительства Израиля перенес все совещания в секретный подземный бункер, в котором расположен национальный центр управления кризисными ситуациями, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

По информации агентства, встречи военного кабинета во главе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху проводятся каждую неделю.

Впервые бункер был использован в 2011 году. Он находится под правительственным комплексом в Иерусалиме и состоит из жилых помещений и командных объектов.

Отмечается, что заседания в бункере начались на фоне нарастания напряженности в отношениях с Ираном.

В свою очередь члены правительства рассказали одному из израильских телеканалов, что одной из главных причин переноса встреч в бункер является желание Нетаньяху не допустить утечки данных и его страх шпионской активности со стороны враждебных государств.

В то же время они отказались сообщить подробности заседаний.


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