Цена на нефть снижается на новостях об увеличении добычи 23.05.2018, 12:16

Инвесторы отыгрывают сообщение о возможном решении ОПЕК увеличить добычу нефти.

По состоянию на 10:01 по Минску стоимость нефти Brent снижалась на 0,7% - до $79,01 за баррель, на нефть WTI - на 0,42%, до $71,9 за баррель.

Накануне источники Reuters в ОПЕК и нефтяной промышленности заявили, что организация на встрече в июне может принять решение об увеличении добычи.

Такое решение возможно из-за опасений по поводу возможного снижения поставок сырья из Ирана и Венесуэлы, которые способствовали росту нефтяных цен до максимальных с 2014 года уровней.

Трейдеры также обратили внимание на данные Американского института нефти (API) о запасах в США. За неделю запасы нефти в стране снизились на 1,3 млн баррелей.