закрыть
23 мая 2018, среда, 13:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«В квартире никто не прописан, а часть ЖКУ рассчитывают за двух человек»

  • 23.05.2018, 12:19
  • 1,369

Минчанина поразили некоторые расчеты за коммуналку.

Минчанин Юрий, который написал в редакцию, обратил внимание на апрельскую жировку за свою двухкомнатную квартиру в 55 «квадратов», в которой никто не прописан, пишет tut.by.

Мужчину удивили расчеты за некоторые ЖКУ — несмотря на полное отсутствие жильцов техобслуживание лифта и освещение вспомогательных помещений почему-то рассчитывается за двух человек. Журналисты узнали в расчетно-справочном центре, откуда берутся такие цифры.

За техобслуживание лифта и освещение вспомогательных помещений коммунальники насчитали почти 2 рубля. Доля этих двух услуг в общей сумме по жировке небольшая, особенно на фоне того же счета за отопление — почти 24 рубля за апрель (насчитывают суммы по экономически обоснованным тарифам). Но мужчина задается вопросом, почему владельцам пустующих квартир приходится платить за те услуги, которыми никто не пользуется.

Некоторые услуги в жировке рассчитываются «на человека» — например, обслуживание лифта. В квартирах, где никто не прописан, эту графу заполнить проблематично. Поэтому количество людей высчитывается, исходя из площади квартиры, объясняют в расчетно-справочном центре № 3 Центрального района. Как прописано в соответствующем постановлении, на каждого человека приходится двадцать квадратных метров. Общая площадь делится на этот показатель. Неважно, что в помещении никто не зарегистрирован — условно говоря, там можно прописать двух человек и, следовательно, именно на такое количество жильцов будут рассчитываться некоторые услуги, отмечают коммунальники.

Напомним, с 1 января в Беларуси планово подняли тарифы на ЖКУ — в пределах 5 долларов. При этом для квартир, где никто не прописан, экономически обоснованный тариф на теплоснабжение (отопление и подогрев воды) — снизили до 81,42 рубля за 1 Гкал (было 91,18).

При этом полный тариф на водоснабжение в «пустующих» квартирах вырос с 1 января до 0,9111 рубля за кубометр (раньше — 0,83 рубля), водоотведение (канализацию) — 0,776 рубля за кубометр (раньше — 0,6556). Тариф на техобслуживание жилого дома вырос до 0,1274 рубля за один квадратный метр (раньше — 0,1155 рубля).

Вывоз мусора подорожал до 9,991 рубля за кубометр в домах с мусоропроводом, а в домах без мусоропровода — 8,5421 рубля за кубометр. Тариф на техобслуживание лифта увеличился до 1,6 рубля на одного проживающего (было — 1,33).


популярное за неделю

Мнение

Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами
Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами Артём Черняк
Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип