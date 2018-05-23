«В квартире никто не прописан, а часть ЖКУ рассчитывают за двух человек» 23.05.2018, 12:19

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Минчанина поразили некоторые расчеты за коммуналку.

Минчанин Юрий, который написал в редакцию, обратил внимание на апрельскую жировку за свою двухкомнатную квартиру в 55 «квадратов», в которой никто не прописан, пишет tut.by.

Мужчину удивили расчеты за некоторые ЖКУ — несмотря на полное отсутствие жильцов техобслуживание лифта и освещение вспомогательных помещений почему-то рассчитывается за двух человек. Журналисты узнали в расчетно-справочном центре, откуда берутся такие цифры.

За техобслуживание лифта и освещение вспомогательных помещений коммунальники насчитали почти 2 рубля. Доля этих двух услуг в общей сумме по жировке небольшая, особенно на фоне того же счета за отопление — почти 24 рубля за апрель (насчитывают суммы по экономически обоснованным тарифам). Но мужчина задается вопросом, почему владельцам пустующих квартир приходится платить за те услуги, которыми никто не пользуется.

Некоторые услуги в жировке рассчитываются «на человека» — например, обслуживание лифта. В квартирах, где никто не прописан, эту графу заполнить проблематично. Поэтому количество людей высчитывается, исходя из площади квартиры, объясняют в расчетно-справочном центре № 3 Центрального района. Как прописано в соответствующем постановлении, на каждого человека приходится двадцать квадратных метров. Общая площадь делится на этот показатель. Неважно, что в помещении никто не зарегистрирован — условно говоря, там можно прописать двух человек и, следовательно, именно на такое количество жильцов будут рассчитываться некоторые услуги, отмечают коммунальники.

Напомним, с 1 января в Беларуси планово подняли тарифы на ЖКУ — в пределах 5 долларов. При этом для квартир, где никто не прописан, экономически обоснованный тариф на теплоснабжение (отопление и подогрев воды) — снизили до 81,42 рубля за 1 Гкал (было 91,18).

При этом полный тариф на водоснабжение в «пустующих» квартирах вырос с 1 января до 0,9111 рубля за кубометр (раньше — 0,83 рубля), водоотведение (канализацию) — 0,776 рубля за кубометр (раньше — 0,6556). Тариф на техобслуживание жилого дома вырос до 0,1274 рубля за один квадратный метр (раньше — 0,1155 рубля).

Вывоз мусора подорожал до 9,991 рубля за кубометр в домах с мусоропроводом, а в домах без мусоропровода — 8,5421 рубля за кубометр. Тариф на техобслуживание лифта увеличился до 1,6 рубля на одного проживающего (было — 1,33).